По продолжительности жизни Беларусь отстала от всех стран Евросоюза 2 17.05.2021, 15:04

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А в 90-е опережала некоторые из них.

На момент распада СССР Беларусь по продолжительности жизни значительно опережала Эстонию, Румынию и Латвию и была на одном уровне с Польшей, Литвой и Болгарией. Теперь же она отстает от всех их, пишет сайт nn.by.

После распада СССР и соцблока Польша, страны Балтии и Восточной Европы взяли курс на интеграцию в Европейский Союз. Прошло 30 лет. Итоги выбора политического и экономического курса можно оценить не только по экономическим показателям, размеру зарплат, но и по такому консервативному индикатору, как продолжительность жизни.

Как и в 1989—1991 годах, по продолжительности жизни Беларусь опережает Россию, Украину и Молдову, но от стран Европейского союза мы существенно отстали.

Ко времени распада СССР Беларусь по продолжительности жизни значительно, на год-два, опережала Эстонию, Румынию и Латвию и была на одном уровне с Польшей, Литвой и Болгарией. Сейчас она отстает от всех их, причем от Польши и Эстонии — на 3—5 лет.

В 1989 году, когда начался распад советской системы, в Беларуси средняя продолжительность жизни составляла 71,5 года, в России — 69,2 года, в Польше — 71 год, в Литве — 71,4 года, в Латвии — 70,2 года, в Эстонии — 70 лет, в Румынии — 69,5 года.

В 2019 году, по данным Всемирного банка, продолжительность жизни в Беларуси составила 74,2 года, в России — 73,1 года, в Польше — 77,9 года, в Литве — 76,1 года, в Латвии — 75,2 года, в Эстонии — 78,5 года, в Румынии — 75,5 года.

Момент отрыва от нас наших соседей отчетливо виден при сопоставлении графиков. Он произошел во второй половине 1990-х — начале 2000-х. Особенно впечатляет успех Эстонии.

Продолжительность жизни в западноевропейских странах все еще выше, чем на востоке Европы, но это разница сокращается.

В 1989 году средняя продолжительность жизни в Португалии, беднейшей в ЕС, составляла 74,3 года, сейчас — 80,7 года. Во Франции, Италии, Испании, Швеции и на Мальте она составляет сегодня 83 года, в Германии — 82 года. Все эти данные взяты из статистики Всемирного банка.

Продолжительность жизни зависит как от уровня доходов, так и от привычек людей, а также от качества здравоохранения.

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