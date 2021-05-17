Украина, Грузия и Молдова основали «Ассоциированное трио» 1 17.05.2021, 15:32

Это должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу Восточного партнерства.

Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии Дмитрий Кулеба, Аурелиу Чокой и Давид Залкалиани подписали трехсторонний меморандум "Ассоциированное трио", свидетельствующий о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции, пишет zn.ua.

"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, "Ассоциированное трио" поможет Украине, Молдове и Грузии более эффективно двигаться вперед по пути евроинтеграции.

Инициатива включает три основных элемента, а именно:

- структурирование консультаций по европейской интеграции между тремя министерствами иностранных дел;

- привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами ЕС;

- координацию позицию стран в рамках Восточного партнерства.

"Мы также демонстрируем этим меморандумом, что Украина, Грузия и Молдова будут активно работать в направлении европейской интеграции, и мы вместе будем следовать к успешным решениям в этом направлении", - акцентировал Кулеба.

По словам главы МИД Украины, "Ассоциированное трио" должно сыграть важную роль в том, чтобы подготовить следующую встречу Восточного партнерства.

"Украина, Грузия и Молдова считают, что наши цели по нашему движению в направлении ЕС очень амбициозны и очень важны, и мы считаем, что нам надо углублять наши отношения со странами ЕС, и мы должны пересмотреть все наши отношения, и подчеркнуть еще раз, что наши европейские намеренья будут основным интересом в работе всех наших партнеров", - добавил Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».