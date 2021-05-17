Медики выделили продукты, которые защищают от набора веса 1 17.05.2021, 15:34

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Большое значение имеет комбинация продуктов.

Хорошо известно, что с годами люди склонны набирать лишний вес. Американские ученые проанализировали данные о 120 тыс. медицинских работниках и выяснили, какие лучше употреблять продукты, чтобы сохранить тонкую талию: пишет сайт medicina.ua.

Они узнали, что люди, которые едят много йогурта, морепродуктов, нежирной курятины и орехов, прибавляют меньше килограммов или даже худеют с возрастом. А те, кто предпочитает красное и обработанное мясо, белый хлеб, картофель и сладости, – наоборот, полнеют.

Любопытно, что молочные продукты, включая жирный сыр, цельное и маложирное молоко, не оказывают влияния на набор веса. В то же время, большое значение имеет комбинация продуктов. Употребление в пищу мяса вместе с углеводами повышает риск полноты сильнее, чем мясо с овощами. С возрастом люди набирают вес, потому что замедляется метаболизм, и мышечная ткань постепенно заменяется жировой. Люди средних лет меньше двигаются, чем в молодости, но при этом продолжают есть столько же. Диетологи рекомендуют после 45 лет уменьшить калорийность дневного рациона на 200 ккал, чтобы не допустить появления лишних килограммов.

Много антиоксидантов содержит зеленый чай, который также является мочегонным средством и катализатором обменных процессов.

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