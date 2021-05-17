ЦАХАЛ уничтожил беспилотную «мини-подлодку» ХАМАСа при спуске на воду: видео 17.05.2021, 15:54

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Боевики ищут пути для террористической атаки на Израиль с моря.

17 мая ВВС и морские силы ЦАХАЛа уничтожили при спуске на воду беспилотную «мини-подлодку» ХАМАСа на севере сектора Газа. Об этом сообщили в армейской пресс-службе, пишут «Детали».

Усовершенствование защитной стены на границе сектора заставило ХАМАС искать пути для террористической атаки на Израиль с моря. Одним из технических решений для этого стали беспилотные аппараты – действующие не только в воздухе, но и под водой.

«Сегодня с помощью разведывательных возможностей самолетов ВВС и военно-морских сил была выявлена группа боевиков ХАМАСа и морское судно, являющееся, как предполагается подводным военным беспилотным аппаратом, - сообщили в армейской пресс-службе. – Судно было спущено на берег и по всей видимости направлялось на совершение враждебных террористических действий в морском пространстве Государства Израиль. Корабли и самолеты ЦАХАЛ атаковали боевиков и аппарат, чтобы предотвратить угрозу».

ЦАХАЛ также предоставил видеозапись, на которой видны два удара – один из них полностью разрушил подводный беспилотник, другой уничтожил машину, на которой его доставили на берег.

«Мы одновременно нанесли удар как с воздуха, так и с моря, и по беспилотному аппарату, и по автомобилю, выгрузившему его, - так на брифинге пояснил происходящее на видео пресс-секретарь ЦАХАЛа Хеди Зильберман. – Боевики выходят из машины и она уезжает. Мы атакуем автомобиль – а также само подводное судно и боевиков ХАМАСа рядом с ним. Автомобиль был поврежден, подводный аппарат полностью разрушен, несколько боевиков уничтожены.

Зильберман раскрыл детали также и о «мини-подлодке» ХАМАСа.

Это беспилотный подводный аппарат, который может добраться из точки А в точку Б самостоятельно – но при этом ему все-таки нужен оператор на берегу.

«Они спускают его с пристани, он погружается под воду, достигает какой-то точки – и там совершает атаку. Но аппарат не оборудован независимым искусственным интеллектом – им управляет человек с берега», - пояснил Зильберман.

У ХАМАСа есть несколько возможностей ударить по Израилю с моря. Это ракетные обстрелы кораблей и газовых платформ, удары с помощью беспилотных летательных аппаратов – и подводных беспилотников, действия морских коммандос на быстроходных катерах либо морских мотоциклах.

Армия обороны Израиля пытается лишить ХАМАС потенциала для удара с моря.

С начала операции «Страж стен» Израиль уничтожил 12 военных судов ХАМАСа, пять складов оружия, семь производственных площадок военно-морских сил, несколько ракетных установок. Были атакованы дома восьми высокопоставленных офицеров подразделения морских коммандос ХАМАСа и ликвидированы минимум трое из этих командиров. Один из уничтоженных боевиков был командиром отряда морских коммандос ХАМАСа.

Армия обороны Израиля также уничтожила секретный тоннель, спрятанный в отеле на побережье Газы и служивший тайным спуском в воду для морского спецназа ХАМАСа.

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