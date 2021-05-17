Белтелерадиокомпания решила не показывать «Евровидение», но белорусы все равно смогут его увидеть 1 17.05.2021, 16:08

Железный занавес пал, падет и режим.

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году. Информацию об этом представители медиахолдинга подтвердили «РИА Новости».

О том, что белорусы могут не увидеть «Евровидение» по телевизору, стало известно еще на прошлой неделе. В программе передач, опубликованную в газете «Аргументы и факты», «Евровидения» в не не было. Речь идет о всех трех днях: 18, 20 и 22 мая.

Тем не менее белорусы смогут увидеть конкурс. Прямая трансляция традиционно пройдет на официальном YouTube-канале «Евровидения». 18 мая и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая — финал. Начало в 22 часа по белорусскому времени.

Напомним, ранее Глава Европейского вещательного союза Ноэль Курран рассказал, почему поддержал белорусов в решении отстранить провластную группу «Галасы ЗМеста».

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