Троица 2021: когда праздник в этом году? 17.05.2021, 16:15

Троица – один из главных христианских праздников.

Его ежегодно отмечают христиане как восточного, так и западного обрядов. Праздник посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, сообщает zn.ua.

Значение праздника

В праздник вспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на апостолов. На 50-й день после воскресения Христова апостолы собрались в Сионской светлице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух. После этого апостолы получили способность исцелять и пророчить, а также говорить на разных языках, чтобы нести каждому человеку на Земле слово Божье.

Троицей праздник называют потому, что в этот день миру открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы и люди научились поклоняться и прославлять три ипостаси Единого Божества: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.

Когда Троица в 2021 году

День празднования Троицы зависит от празднования Пасхи. У христиан западного обряда Троицу и Пятидесятницу отмечают отдельно, а у христиан восточного обряда – вместе.

Так, христиане западного обряда будут отмечать Пятидесятницу 23 мая, а Троицу - через неделю, 30 мая (на 57 день после Пасхи).

Христиане восточного обряда будут отмечать Троицу и Пятидесятницу в один день – 20 июня. Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, которую в этом году праздновали 2 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».