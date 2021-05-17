Троица 2021: когда праздник в этом году?
- 17.05.2021, 16:15
Троица – один из главных христианских праздников.
Его ежегодно отмечают христиане как восточного, так и западного обрядов. Праздник посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, сообщает zn.ua.
Значение праздника
В праздник вспоминается и прославляется сошествие Святого Духа на апостолов. На 50-й день после воскресения Христова апостолы собрались в Сионской светлице в Иерусалиме. Перед ними в свете и сиянии появился Святой Дух. После этого апостолы получили способность исцелять и пророчить, а также говорить на разных языках, чтобы нести каждому человеку на Земле слово Божье.
Троицей праздник называют потому, что в этот день миру открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы и люди научились поклоняться и прославлять три ипостаси Единого Божества: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.
Когда Троица в 2021 году
День празднования Троицы зависит от празднования Пасхи. У христиан западного обряда Троицу и Пятидесятницу отмечают отдельно, а у христиан восточного обряда – вместе.
Так, христиане западного обряда будут отмечать Пятидесятницу 23 мая, а Троицу - через неделю, 30 мая (на 57 день после Пасхи).
Христиане восточного обряда будут отмечать Троицу и Пятидесятницу в один день – 20 июня. Праздник отмечают на 50-й день после Пасхи, которую в этом году праздновали 2 мая.