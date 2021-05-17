Еще одна украинская певица отказалась от участия в «Славянском базаре» 17 17.05.2021, 17:20

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Ирина Билык

На данный момент в списке остается пока только одна представительница Украины.

Из программы фестиваля «Славянский базар в Витебске» исчезла еще одна участница из Украины — певица Ирина Билык, сообщают «Народные новости Витебска».

Выступление Ирины Билык заявлялось на гала-концерте открытия. Но уже к 15 мая имя певицы исчезло из списка его участников.

В программе «Славянского базара» на данный момент остается пока только одна представительница Украины — Таисия Повалий.

Еще с апреля многие участники из этой страны отказались приезжать на фестиваль.

«Славянский базар — 2021»

После того как «Славянский базар» опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в нашей стране. Некоторые звезды отказались ехать в Витебск.

Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, белорусский певец Антон Табала (Homie), российская певица Наташа Королева. Из афиши исчезло и имя Александра Буйнова.

О своем неучастии в фестивале сообщил украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Затем на фестиваль отказался ехать уже второй украинский ведущий — Андрей Доманский. Не подтвердила участие третья ведущая из этой страны — Оксана Антонюк. 24 апреля из афиши «Славянского базара» пропали имена еще двух участников из Украины — певца и композитора Олега Винника и молодой артистки, лауреата первой премии конкурса молодых исполнителей «Витебск-2020» Элины Иващенко.

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