Появилось видео аварии на Белорусском металлургическом заводе 3

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Спасатели заняты откачкой воды из машинного зала.

Причиной аварии стало короткое замыкания распределительного устройства РУ-40 водного хозяйства СПЦ-1. В результате чего отключились насосные установки. Прекратилась подача охлаждающей воды и было остановлено оборудование в первом сортопрокатном и электросталеплавильном цехах, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Спасатели заняты откачкой воды из машинного зала. Позже к ремонту и перезапуску оборудования приступит технический персонал БМЗ.

Аварию планируют ликвидировать сегодня в 20:00.

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