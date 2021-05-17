ЕС выделит дополнительно 10 миллионов евро на поддержку пострадавших в Карабахе 17.05.2021, 17:39

Средства будут направлены на обустройство жизни местного населения.

Европейский Союз выделит дополнительно 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для поддержки пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте. «Гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему требует нашего внимания, поскольку распространение пандемии COVID-19 еще более усугубляет последствия конфликта», - заявил в понедельник, 17 мая, комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич, сообщает dw.com.

Он указал, что Евросоюз существенно расширяет поддержку, «чтобы помочь пострадавшим в результате конфликта людям удовлетворить основные потребности и вновь устроить свою жизнь». Среди прочего, речь идет о продуктах питания, средствах гигиены, предметах домашнего обихода и медицинском обслуживании. Кроме того, гуманитарная помощь будет включать психосоциальную поддержку пострадавших.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи отметил, что помощь со стороны Брюсселя на этом не закончится. Евросоюз, в частности, продолжит принимать усилия с целью долгосрочного социоэкономического восстановления и устройчивости региона. Тем самым с начала боевых действий в Нагорном Карабахе помощь ЕС в общей сложности превысит 17 миллионов евро, указывается далее в заявлении Еврокомиссии.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия, они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России. Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

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