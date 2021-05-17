Названы авто, выдерживающие лучше других пробег свыше 300 тысяч километров 2 17.05.2021, 17:45

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Исследователи проанализировали более 11,8 млн. автомобилей.

Эксперты американской исследовательской компании iSeeCars проанализировали более 11,8 млн. автомобилей, проданных в 2020 году, чтобы определить, какие модели лучше всего демонстрируют долговечность и надежность. В качестве основы был взят процент машин, успешно «доживших» до пробега в 200 тыс. миль (322000 км «с хвостиком»), сообщает «Интерфакс».

Открывает рейтинг Toyota Prius, занявший 16-ю строку с показателем в 2,6% (при среднем показателе на рынке в 1%). Такой же результат продемонстрировал Lincoln Navigator. Также в список, в порядке возрастания долговечности, вошли Toyota Tacoma (2,8%), Honda Odyssey (2,9%), GMC Yukon (3,3%), Honda Ridgeline (3,4%), GMC Yukon XL (3,6%), Toyota Tundra (3,7%), Toyota Highlander Hybrid (3,8%), Chevrolet Tahoe и Toyota Avalon (оба - по 3,9%).

В первой пятерке - Toyota 4Runner (4,1%), Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Suburban (5,1%). С большим отрывом, заняв второе место, - Toyota Sequoia (11,2%). Абсолютный лидер - Toyota Land Cruiser (16,3%).

В топ-3 производителей вошли Toyota (2% в целом), Honda (1,6%) и Chevrolet (1,5%).

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