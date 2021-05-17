Во вторник в Беларуси ожидается до +23 градусов 1 17.05.2021, 18:08

Будет преобладать облачная погода.

Сильные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 18 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в ночные и утренние часы местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 10-16 градусов. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса, по востоку - до 23 градусов.

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