Ученые изобрели новый вид итальянской пасты 17.05.2021, 18:49

Новый поворот в науке о тесте для макаронных изделий может изменить производство пищевых продуктов.

Споры о том, сколько именно видов макарон существует, идут и по сей день. Некоторые источники называют число около 350. Другие говорят, что цифра ближе к 600, и все время изобретаются новые.

Паста постоянно развивается, и изучение макаронных изделий может быть бесконечным делом.

Ученые в журнале Science Advances обнародовали результаты нового исследования, согласно которому открыт новый тип программируемого теста, что значительно облегчить упаковку макарон.

Громоздкие пасты, такие как фарфалле и фузилли, требуют больше упаковки, чем более тонкие сорта, такие как волосы ангела. Это делает объемные пасты более сложными в транспортировке и приводит к большему количеству отходов.

Ученые решили эту проблему, разработав плоские пасты, которые трансформируются в трехмерные формы во время варки.

Ученые забивали плоское тесто бороздками, глубина и расстояние между которыми определяли в ходе экспериментов при варке макарон.

Затем ученые ввели свои данные в компьютерные модели, которые в конечном итоге автоматизировали технологию и в перспективе облегчат производителям продуктов питания создание и доставку плоской пасты.

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