Суперкомпьютер раскрыл загадку Солнца 5 17.05.2021, 19:29

4,290

Фото: ESA / ATG medialab

Результаты исследования помогут лучше узнать о механизмах солнечного ветра.

Международная группа ученых раскрыла загадку, почему скопления горячего газа, выбрасываемого Солнцем, не охлаждаются так, как предсказывает теория. Когда солнечный ветер сталкивается с Землей, температура достигает 100-200 тысяч градусов Цельсия, что в десять раз больше, чем ожидается. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Plasma Physics.

Для моделирования солнечного ветра исследователи воспользовались высокопроизводительными вычислениями DiRAC на базе суперкомпьютеров Лестерского и Кембриджского университета. Оказалось, что причиной высокой температуры являются мелкомасштабные перезамыкания силовых линий магнитного поля, которые происходят в турбулентных потоках солнечного ветра. Перестройка силовых линий высвобождает огромное количество энергии, нагревая и ускоряя ионы и электроны.

В будущем ученые хотят проверить результаты моделирования с данными, которые получит аппарат Solar Orbiter, запущенный Европейским космическим агентством.

Результаты исследования помогут лучше узнать о механизмах солнечного ветра — потока заряженных частиц, который потенциально может привести к поломкам спутников и представлять угрозу для астронавтов на околоземной орбите.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».