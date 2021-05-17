Белорусы Москвы поздравили с днем рождения Анжелику Агурбаш 2 17.05.2021, 19:40

2,490

иллюстрационное Фото: nv-online

Артистка активно и открыто выражает свою гражданскую позицию, заняв сторону народа Беларуси.

Московская диаспора поздравляет с днем рождения яркую звезду нашей эстрады, которая активно и открыто выражает свою гражданскую позицию, заняв сторону народа Беларуси - Анжелику Агурбаш.

«Спасибо за творчество! Спасибо за поддержку! Будьте всегда столь лучезарны, женственны и с таким же добрым сердцем, Анжелика!» - поздравляют белорусы Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».