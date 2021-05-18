Израиль нанес удар по Ливану в ответ на запуск шести ракет 18.05.2021, 7:36

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фото: AP

Артиллерия ЦАХАЛ открыла огонь по источникам пусков.

В ответ на ракетную атаку с территории Ливана Израиль нанес удар по источникам пусков.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

«Из Ливана по северному Израилю было выпущено шесть ракет, все они упали на территории Ливана. В ответ артиллерия армии обороны Израиля открыла огонь по источникам пусков», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Как сообщает The Times of Israel, выпушенные ракеты привели в действие сирены, предупреждающие об атаке, в некоторых населенных пунктах вблизи границы. Позже армия Израиля приказала общинам открыть бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном.

Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

13 мая с территории южного Ливана в направлении Израиля выпустили три ракеты. Все снаряды упали в Средиземном море — никто не пострадал.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке в мае 2021 года перешел в горячую фазу. Сотни взаимных ударов ознаменовали тяжелейшее обострение в регионе с 2014 года.

К возобновлению военных действий привел конфликт, связанный со спором о правах на владение землей в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Боевики из группировки ХАМАС, которая господствует в секторе Газа, требовали от Израиля вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где 8 мая сотни палестинских протестующих, негодовавших из-за угрозы выселения других палестинцев, получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

10 мая, через несколько минут после истечения срока ультиматума, ХАМАС начал наносить удары по израильской территории.

За двое последующих суток боевики выпустили более 1000 ракет. Большинство из них перехватила противоракетная система Железный купол.

На фоне обстрелов обострилось межэтническое противостояние в Лоде и Бат Яме; агрессивные группы арабов и евреев пытались устроить погромы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о введении режима чрезвычайного положения в городе Лод.

Израиль в ответ начал уничтожение инфраструктуры ХАМАС и ликвидацию руководителей группировки. С 12 по 15 мая в результате авиаударов по сектору Газа были снесены три высотных здания, в которых, по утверждению Армии обороны Израиля, располагались офисы и узлы управления ХАМАС.

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля сообщила, что начала сухопутную операцию в секторе Газа, однако это оказалось ложным маневром; ЦАХАЛ нанес массированный удар по наземным целям и подземным тоннелям, которые использовали террористы.

В группировке ХАМАС 14 мая заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля, но не получили ответа на запрос о перемирии. Ракетные атаки продолжились: с 10 по 15 мая по израильской территории было выпущено 2300 ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

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