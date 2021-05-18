Ученые выяснили, насколько велик риск заразиться COVID-19 на приеме у стоматолога 18.05.2021, 7:40

1,344

фото: zoon.ru

Исследование провели американские специалисты из Университета Огайо.

В Университете Огайо (США) провели исследование, посвященное рискам заразиться ковидом при посещении стоматолога. Необходимость в таком исследовании возникла потому, что многие люди опасались попадания вируса в воздух при сверлении зубов инфицированных пациентов.

Исследователи успокоили: риска заразиться COVID-19 при посещении стоматолога практически нет, сообщает kp.by.

Оценивая эту вероятность, ученые использовали формулировку «экстремально низкая».

Во время исследования анализировались образцы воздуха, взятые в стоматологическом кабинете в то время, как там лечили зубы пациентам. Оказалось, что в аэрозоли, попадающей в воздух во время лечения зубов, частиц вируса обнаружено не было даже в тех случаях, когда лечение проходили бессимптомные носители SARS-CoV-2.