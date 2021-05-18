закрыть
18 мая 2021, вторник, 8:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, насколько велик риск заразиться COVID-19 на приеме у стоматолога

  • 18.05.2021, 7:40
  • 1,344
Ученые выяснили, насколько велик риск заразиться COVID-19 на приеме у стоматолога
фото: zoon.ru

Исследование провели американские специалисты из Университета Огайо.

В Университете Огайо (США) провели исследование, посвященное рискам заразиться ковидом при посещении стоматолога. Необходимость в таком исследовании возникла потому, что многие люди опасались попадания вируса в воздух при сверлении зубов инфицированных пациентов.

Исследователи успокоили: риска заразиться COVID-19 при посещении стоматолога практически нет, сообщает kp.by.

Оценивая эту вероятность, ученые использовали формулировку «экстремально низкая».

Во время исследования анализировались образцы воздуха, взятые в стоматологическом кабинете в то время, как там лечили зубы пациентам. Оказалось, что в аэрозоли, попадающей в воздух во время лечения зубов, частиц вируса обнаружено не было даже в тех случаях, когда лечение проходили бессимптомные носители SARS-CoV-2.


популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников