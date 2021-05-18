«Ремонт одной из десяти машин проскакивает дороже обычного»: как белорусам продают «битки» из США 18.05.2021, 8:01

Откровенный рассказ автомастера.

За последнюю пару лет на отечественном рынке активизировался рост импорта подержанных легковых автомобилей. «Бэушка» попадает к нам в основном из России и Европы, но постепенно увеличивается доля и североамериканских поставщиков — из-за океана в Беларусь плывут недорогие «битки». За разумные деньги можно их отремонтировать и получить практически новую машину, часто в топовой комплектации.

Но так ли уж хорош вариант с восстановлением битого авто, во сколько ремонт обойдется владельцу и будет ли гарантия на работы? Об этом и многом другом в интервью av.by рассказал Евгений Михневич, руководитель компании сarsusa.by, которая в том числе предлагает услуги ремонта автомобилей, пригнанных из США.

«Иногда заказчику приходится ждать месяц»

— Евгений, много ли у вас на данный момент работы по восстановлению пригнанных машин? Какие модели ремонтируете прямо сейчас?

— В нашей мастерской в очереди всегда стоит порядка 20–30 автомобилей, их ремонтируют в зависимости от даты заказа. Авто совершенно разных моделей и классов. Например, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Volkswagen Jetta — это бюджетный сегмент. Есть и средний класс — Honda Civic, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Ford Fusion, Buick Encore. Имеются и электрокары — восстанавливаем сейчас Tesla и модели от других производителей.

У нас есть ангар на 200 квадратных метров, где ремонтируется порядка 5–6 машин одновременно. Работы проводим разные: дефектовку, ремонт кузова, рихтовку и пр.

— Сколько времени в среднем занимает ремонт пригнанного «битка»?

— Безусловно, все зависит от повреждений. Обычно требуются две-три недели на восстановление машины. Но многое зависит от наличия комплектующих и деталей, объема работ — если что-то сильно «вдарено» и нужно вырезать и вытягивать на стапеле. Часто это долгий процесс, к которому необходимо быть готовым.

Первоначально, когда машина приезжает, она проходит дефектовку, согласовываются с клиентом запчасти. Дальше по мере их поступления авто идет в работу.

Обслуживаем мы в основном клиентов, которые с нашей помощью пригоняют автомобили из США. Берем в ремонт и машины со стороны, но, поскольку есть большой поток заказов из нашей компании, происходит это нечасто. Иногда заказчику приходится ждать месяц — так надолго расписан график работы, проблематично запросто в него что-то впихнуть.

— Ваши клиенты, купившие битые авто, чаще заказывают восстановление машины у вас или ищут другие мастерские?

— Примерно 70–80% купленных автомобилей ремонтируется у нас в мастерской. Плюс имеется доля машин, купленных целыми, они не требуют восстановления. Есть клиенты из других городов, многие увозят авто к себе — ремонт на периферии дешевле, чем в Минске.

У нас был заказчик из глубинки, который сказал, что стоимость наших услуг ему обойдется на 200 долларов дороже, чем в его местных автомастерских. Он завез машину к себе в гаражи — и через какое-то время возвратился к нам на СТО, и наши ремонтники переделывали после его гаражных умельцев. Мужчина пытался сэкономить, но по факту попал на деньги и потом жалел, что потратил впустую время. И таких случаев хватает.

Тут уже выбор каждого, какому мастеру можно доверять. У нас цены адекватные, руководители СТО в принципе идут навстречу. У нас был клиент с ремонтом стоимостью порядка 2 тысяч долларов, по итогу восстановление вышло дороже — 3,5 тысячи долларов, неожиданно обнаружились дефекты, которые следовало устранить. И заказчик занял странную позицию, мол, у меня есть две тысячи, больше нет. Мы восстанавливали машину несколько месяцев, искали самые дешевые запчасти — и по факту вписались в тот бюджет, о котором договорились с самого начала. А когда клиент приехал рассчитываться и привез тысячу сто долларов вместо двух, сказав, что у него кредиты и дети на иждивении, мы не стали от него требовать остального. Бывают и такие случаи, стараемся к каждому заказу подходить индивидуально и всем идти навстречу.

К тому же, если заказчика не устраивает качество выполненной работы, он всегда может обратиться по гарантии и ребята все исправят.

— А какая гарантия на отремонтированные машины?

— Я не могу сказать точно, всегда по-разному. Если у машины есть проблемы, они вылезут через неделю-две активной эксплуатации. Нюансы обычно видны сразу, и мы их сейчас же готовы исправить.

— Возникают ли с клиентами спорные моменты? Как вы их решаете?

— Примеров разных хватает. Дело в том, что при покупке на онлайн-аукционе не всегда по фотографии можно определить конечную стоимость ремонта. Иногда бывает так, что из-за столкновения удар пошел вверх — по фото кажется, с машиной ничего страшного не случилось, но по факту один из лонжеронов вдавило внутрь, пришлось четверть вырезать. Никто не мог подумать, что при данном ударе подобное может произойти. Это редкость, но такие случаи встречаются, из десяти один обычно.

«Мало кто сильно вдается в подробности ремонта»

— Насколько белорусы взыскательны к ремонту битых машин? Какие требования к нему предъявляют?

— Мне сложно сказать — я машины не отдаю. Сам, когда ремонтирую, всегда проверяю результат. Если что-то не нравится — показываю и прошу исправить.

Но в основной массе заказчики реагируют просто — нравится качество работы или нет. Мало кто сильно вдается в подробности ремонта. Машина ездит, хорошо выглядит — и ладно. Но если бы ребята выполняли свою работу плохо, то у них не было бы таких очередей из клиентов, загруженности. Поэтому ремонтируют на совесть, как положено, чтобы заказчик оставался доволен.

— Какие дефекты приходится исправлять в «битках» из США? С какими проблемами машины с американских аукционов приезжают в Беларусь?

— Поломки встречаются совершенно разные. Иногда бывает разворочена вся передняя часть, иногда встречаются боковые удары и гнутся стойки, попадаются и автомобили с битой задней частью. Здесь сложно сказать, какие дефекты наблюдаются чаще. Проблемы разноплановые, но ничего невыполнимого нет — все можно вырезать, собрать, приварить. И в дальнейшем на работу машины это не влияет.

— Где ищете запчасти для ремонта автомобилей?

— У наших ребят в мастерской есть своя наработанная база поставщиков деталей из Польши, Литвы, Америки, откуда-то из России. Имеются везде аналоги, поэтому, несмотря на закрытые границы и локдаун, проблем относительно поставок запчастей нет.

Мы работаем с оригинальными запчастями и аналогами — все согласовывается с клиентом лично. Если нужно подешевле — берем аналоги, если подороже — оригинальные. Это происходит так: после составления дефектовки создаем список с ценами запчастей и присылаем клиенту, который выбирает, что ему будет выгоднее.

— Сколько, исходя из вашего опыта, в среднем стоит превращение автомобиля из битого в целый?

— От одной до пяти-шести тысяч долларов в зависимости от объема ущерба и работ по его устранению, цифры плавающие. Недавно, например, к нам приехал целым Ford Escape, но с поврежденной подвеской. Аукцион дал информацию, что он заводится и едет — и как мы ни присматривались к фотографиям, ничего страшного у подвески не увидели. Также на подъемнике обнаружили, что в коробке передач есть дыра, которую заварили аргоном. Ремонт обошелся владельцу в семьсот долларов. В стоимость вошли чистка, полировка, замена расходных жидкостей и проведение ТО.

Иногда попадаются «утопленники», которых многие владельцы сильно боятся. Тут все зависит от того, как машина оказалась под водой. Когда пишут, что авто тонуло, то это не значит, что оно ушло под воду по крышу. Машина могла тонуть по пороги, и электроники проблемы не коснутся. Опять-таки это риск. Если вы с этим не сталкивались, лучше и не начинать, потому что реально можно попасть. Но кто через такое прошел, те заказывают и не боятся.

— Часть хозяев авто считает, что стоимость ремонта машин рассчитывается владельцами автомастерской из головы. По каким критериям вы устанавливаете предварительную цену?

— Уже исходя из той информации, которую дает аукцион, можно примерно определить искомую стоимость. Мы же не первую машину покупаем и чиним, так что экспертиза есть. Посмотрев на любой автомобиль, его марку и модель, реально установить, во сколько обойдется ремонт. Однако это все цифры предположительные. Но мы, как правило, озвучиваем коридор стоимости (от и до) и в 90% случаев попадаем в данное значение. 10% выходит за рамки бюджета, мы об этом заранее информируем клиента. От неожиданностей никто не застрахован. Ремонт одной из десяти машин проскакивает дороже обычного.

— Бывало ли так, что ремонт оказывался меньше, чем планировалось сперва?

— Да, бывает и такое. Иногда цена идет с запасом, а по факту укладываемся в меньшую сумму. Например, когда удар приходится в переднюю часть машины, не очень понятно, что с «телевизором», радиатором. Если эти запчасти оказываются целы, стоимость выходит меньше.

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