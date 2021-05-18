Израиль разбомбил дома пяти старших командиров группировки ХАМАС: видео 18.05.2021, 8:29

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фото: ap

Операция ЦАХАЛa деморализовала террористов.

17 мая за несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары с воздуха по домам 5 старших командиров ХАМАСа. В домах располагались также штабы, склады оружия и другая инфраструктура террористической группировки, сообщает detaly.co.il.

Боевики, чьи дома были атакованы:

Изаддин Хаддад – член генштаба военного крыла ХАМАСа – «Бригад Изаддина аль-Касама".

Амджад Абу Наджи, командир «Батальона Нухба» (во время различных раундов конфликта он руководил из своего дома боевыми действиями)

Ибрагим Мухаммад Мустафа – командир батальона «Южный Хан-Юнис, с 2008 года участвовал в обстрелах сил ЦАХАЛа и отвечал за ракетные обстрелы Израиля.

Ахмад Шамали, командир подразделения «Нохава» в «Батальоне Саджайя» (в его доме располагалась инфраструктура для военной связи и склад оружия).

Ниссим Абу Аджуна, командир батальона «Бейт-Лахия» - в доме находилась военная инфраструктура.

ЦАХАЛ атакует террористические цели по всему сектору Газа и действует со всей необходимой силой, добавили в армейской пресс-службе.

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