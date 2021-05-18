Вспоминая Зимбабве 2 Антон Орех, «МБХ медиа»

18.05.2021, 8:58

2,544

Антон Орех

России есть, к чему стремиться и куда двигаться.

Разлагающиеся диктаторские режимы всегда ищут оправдание своих неудач в происках врагов. Чем хуже идут дела, тем сильнее виноваты в них враги, и тем больше этих врагов повсюду. Сперва врагов ищут за границей. Потом начинают активно искать их внутри – зараза просочилась-таки через священные рубежи! А потом с новой силой врагов находят опять снаружи, потому что кольцо их сжимается все сильнее по принципам диктаторской диалектики. Если бы списка «недружественных стран» не было, его следовало бы придумать.

Вот его и придумали. Список до обидного короткий! Америка и Чехия. Как говорили в советском кино про мушкетеров, «Галантерейщик и Кардинал». Но лиха беда начало — «новость будет обновляться», а с ней и пополняться список. Эти зерна упадут на благодатную почву. Ведь не зря же Путин говорил на параде, что наша страна во время тяжелейших испытаний оставалась одна! Для нас давно уже бывшие союзники хуже бывших врагов. И даже в соцопросах, пускай не с безумным процентом, но всегда находится энное количество граждан, считающих, что во время Великой Отечественной мы воевали и против США, и против Великобритании.

Пикантность ситуации в том, что воевал тогда СССР, а в его состав входили и прибалты, и Украина, и Грузия – а они нынче враги еще похлеще англосаксов! Кстати, чудесная же идея, эти англосаксы. Враги объединяются не только по принципу принадлежности к блоку НАТО, но и по чисто языковому признаку. Британцы, канадцы, австралийцы, американцы – все враги и все против нас.

Хотя нет четкого ответа на вопрос, по какой же причине страна, по большинству финансово-экономических параметров безнадежно отстающая от всех ведущих держав, вызывает у этих держав такое жгучее желание против нас объединится? «Они нас боятся»! А чего конкретно они боятся? Атомной бомбы? А мы хотим ее куда-то сбросить? «Нам завидуют»! Чему? Вот на этот вопрос я совсем не нахожу ответа. Ведь атомные бомбы у завистников есть не хуже наших.

Возможно, ответ кроется в нашей удивительной особенности относиться абсолютно ко всем с презрением. Вы просто подумайте и попытайтесь вспомнить, к кому не просто российское государство, а российские люди относятся уважительно и о ком с уважением говорят. «Где хохол прошел – там еврею делать нечего» — это товарищ мой тут пробросом мне сказал, когда я попытался сказать что-то вполне нейтральное о стране, на которую мы по факту напали в 2014. Что касается евреев, то большой любви к ним не было никогда, хотя как раз при Путине это как-то утихло. Путин при всех его недостатках, точно не антисемит. Но вот сейчас снова запылало в Секторе Газа, и проснулось все то, что не так чтобы сильно и дремало. Но ведь и палестинцев мы не то чтобы обожаем. Потому что все, кто живет южнее нашей во всех смыслах «средней» полосы, записаны в «черные», «чурки», «чурбаны», «чучмеки». Мы ненавидим их, но при этом считаем, что они обязаны здесь работать на рабских условиях.

Россияне ненавидят азиатов, потому что они «узкоглазые», негры – «с пальмы слезли». Даже вполне культурные люди считают возможным называть то, что они считают отсталыми странами, «Папуа – Новой Гвинеей» — как будто это худшее место на земле. А вы не думали, что тем же папуанцам смешно смотреть, как мы раз в год яйца красим и покрываем хлеб белой массой, втыкая в нее бисер?

Этот перечень и эти эпитеты можно перечислять просто бесконечно! Логично, что после всего этого, точнее, во время всего этого, обязан был появиться список каких-то недружественных стран. И, по идее, в этом списке через некоторое время должен оказаться весь глобус, кроме Сирии, Ирана, Северной Кореи, Никарагуа, а также островных государств, признавших в свое время Южную Осетию и Абхазию.

Многое, конечно, зависит от «Спутника». Те, кто признают нашу вакцину, имеют шансы избежать наказания. У турок постоянно колеблющаяся позиция. Они за последние годы столько раз превращались из ближайших друзей в злейших врагов, что создается впечатление, будто на карте целых две разных Турции.

А дальше — богатейшее поле для борьбы с вражескими проявлениями. Запрет работать в посольствах недружественных стран, например. Сейчас с американской амбассадой вышла заминка, но запрет все равно введут рано или поздно по полной программе.

Запрет сотрудничать с фирмами и организациями из таких стран. Получать оттуда деньги и переводить туда средства. Ездить туда и принимать гостей оттуда. В конце концов, мы, как и в битве с фашизмом, должны остаться одни против всех.

Чем это кончится? Не знаю. Но вспоминаю Зимбабве. Где правил сиятельный Мугабе. Правил 37 лет, и по сравнению с ним Путин – новичок в политике. Так вот дела в Зимбабве шли настолько здорово, что даже самые копеечные товары стоили триллионы местных долларов. На банкнотах не хватало места для нулей, а сами банкноты надо было сворачивать в рулоны, как туалетную бумагу, чтобы платить за самое необходимое. Но зимбабвийская пропаганда обвиняла во всех трудностях страны внешних врагов, которые «боятся и завидуют» Зимбабве. И весь смысл политики Вашингтона был якобы в том, чтобы помешать Зимбабве. А Вашингтон в это время даже не вполне понимал, кажется, где это Зимбабве находится на карте.

России есть, к чему стремиться и куда двигаться. Списки врагов только начали составляться и мы еще дождемся, когда толщина этих списков достигнет размеров энциклопедии.

Антон Орех, «МБХ медиа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».