Ученые нашли монету, которой почти две тысячи лет: на ней изображен «особый» символ 1 18.05.2021, 9:07

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иллюстрационное фото

Открытие уже назвали исполнившейся мечтой археологов.

Израильские археологи в городе Иерусалим наткнулись на очень редкую монету, которую датировали 2-м столетием нашей эры. Открытие уже назвали "исполнившейся мечтой" археологов - это четвертая монета времен восстания Бар-Кохбы.

Об этом пишет Daily Express.

Эксперты по археологии заявили, что почти 2000-летний артефакт относится к временам знаменитого восстания Бар-Кохбы (132-136 гг. н.э.) - третьего и последнего большого восстания евреев против Римской империи. На сегодняшний день в стенах древнего Иерусалима было найдено всего три другие монеты этого бурного периода, поэтому находка стала настоящим подарком для ученых.

По словам археолога Морана Хагби, найденная монета является "самой впечатляющей находкой" за время его работы в Старом городе.

Монета отчеканена из бронзы, на одной ее стороне нанесено изображение виноградной лозы и надпись "Второй год за свободу Израиля". На обратной стороне можно четко различить финиковое дерево - популярный символ, который до сих пор встречается на израильских монетах.

"Монету нашли в Девидсоновском центре, прямо вдоль южной стены Храмовой горы. Один из рабочих нашел много монет и принес мне. Когда я увидел эту монету, я не поверил своим глазам: может это действительно монета Бар-Кохбы? Что, кстати, очень редко встречается в Иерусалиме", - рассказал ученый.

Археолог сфотографировал монету и поделился снимками с ведущим экспертом IAA по вопросам древних монет, доктором Дональдом Цви Авриэлем, который отправил ее в лабораторию для очистки и детального осмотра, а затем подтвердил ее подлинность.

"Это самая значительная находка, которую я нашел в Иерусалиме", - рассказал Хагби.

В давние времена монеты были привязаны к борьбе евреев за свободу, на них часто встречаются надписи "За свободу Иерусалима" или "Первый год освобождения Израиля".

Историки подсчитали, что во время восстания было убито полмиллиона евреев, а еще больше забрали в рабство.

Восстания Бар-Кохбы носит имя еврейского военного героя Симона бен Косевы или Саймона Бар Кохбы, который руководил кампанией. Считается, что Бар Кохба был убит в 135 г. н. э. во время римской осады крепости Бетар. Восстание вспыхнуло в ответ на решение римского императора Адриана построить на вершине Иерусалима новую колонию под названием Элия Капитолина.

В планах было превращение Храмовой горы - святого места во всем иудаизме - на храм римского бога Юпитера.

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