Фанаты чемпиона Польши по футболу поддержали белорусского болельщика 18.05.2021, 10:17

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Фотофакт.

Фанаты польского ФК «Легия» поддержали задержанного белорусского болельщика, сообщает Telegram-канал «Сборная ЗОЖ».

16 мая во время матча между «Легией» и «Подбескидзе» футбольные фанаты вывесили растяжку в поддержку задержанному в Беларуси болельщику.

В августе 2020 года Джим (как его называют друзья) был вынужден бежать в Польшу из-за обвинений в организации забастовки.

Уже через два месяца жизни за рубежом и в его интервью звучало большое желание вернуться на родину:

«Я очень хочу вернуться домой! В Беларуси мне куст сирени возле подъезда дороже, чем пальма на берегу моря… Политическое убежище я не просил, помощи не просил. Паспорт гражданина Республики Беларусь ни за что не поменяю! Я не преступник, правда — на моей стороне».

Позже он вернулся в Беларусь, где был задержан. В знак поддержки и солидарности болельщики «Легии» растянули надпись «ДЖЫМУ, ВОВЕ! СМЕЛЫМ — ВОЛЯ!» на трибунах.

Отметим, что «Легия» одержала победу над клубом «Подбескидзе» со счетом 1:0 и получила золотые медали чемпионата Польши по футболу.

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