Украинские расследователи опубликовали записи разговоров Медведчука с россиянами и боевиками 18.05.2021, 10:24

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Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева. 13 мая 2021 года

Фото: Виктория Рощина / hromadske

Записями телефонных разговоров пророссийского политика СБУ располагала еще с 2014 года.

Журналисты-расследователи украинского проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками, сообщает hromadske.ua.

По словам журналистов, записями телефонных разговоров Медведчука Служба безопасности Украины располагала еще с 2014 года. В то же время свои источники получения записей в Bihus.Info не раскрывают. Сейчас журналисты обнародовали первую часть записей — о связях Медведчука с Петром Порошенко, боевиками и российскими чиновниками.

О переговорах с боевиками и Порошенко

Из записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук «прописался» в администрации тогдашнего президента и вел от его имени переговоры с боевиками. В разговоре с одним из главарей «ЛНР» Алексеем Карякиным Медведчук тогда говорил: «Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко, но к Порошенко и официальным действиям я никакого отношения не имею».

При этом влиять на боевиков Медведчук начал еще в мае 2014-го, когда совершил первый визит в «ДНР». Позже в разговоре с «Димой» (Bihus.Info утверждает, что речь идет про куратора его ОО «Украинский выбор» Дмитрия Дорошенко) Медведчук напутствует его прозондировать почву на предмет установления прямых контактов.

Из проанализированных разговоров в Bihus.Info делают вывод, что роль переговорщика с «ДНР» и «ЛНР» Медведчуку определили в Кремле. При этом украинские власти по крайней мере не возражали против этого, а с Порошенко, по словам кума Путина, они встречались порой и вечером, и ночью.

В то же время Медведчук в разговорах утверждал, что способен оказывать влияние на президента Украины. Так, в разговоре в июне 2014 года упомянутый Карякин угрожает уничтожить колонну украинской бронетехники, если ее продвижение не остановят. Медведчук заявляет, что передаст это Порошенко. При этом требований с украинской стороны он не передавал.

В Bihus.Info также утверждают, что несмотря на якобы близость Медведчука к Путину и назначение его переговорщиком с «ДНР» и «ЛНР», глава политсовета ОПЗЖ общается преимущественно с чиновниками из администрации российского президента. Встречи с Путиным Медведчук добивался несколько недель.

Таким образом, Медведчук создал впечатление, он якобы способен влиять на что-то в Кремле и лично на Путина, тогда как на самом деле его влияние было довольно ограниченным. Он даже в разговорах с боевиками «ДНР» и «ЛНР» обсуждал пункты так называемого мирного плана, который украинская сторона представила в июне 2014-го.

Украинские войска для Медведчука — «не наши»

Для того чтобы «узаконить» вхождение Медведчука в переговоры по Донбассу, на сайте Кремля появляется срочное сообщение, в котором Владимир Путин приветствует участие в них своего кума. И 23 июня Медведчук появляется на переговорах, заявленный как представитель своей общественной организации «Украинский выбор».

При этом не было понятно, какую именно сторону он представляет: Украину официально представлял Леонид Кучма, Россия и боевики так же открестились от Медведчука. Но на следующий день, 24 июня, Медведчук в беседе с Карякиным (главарь «ЛНР») называет украинские войска «не нашими».

Еще один эпизод, который приводят журналисты Bihus.Info, касается событий июля 2014 года, когда боевики сбили два украинских военных самолета. 17 июля Медведчук звонит одному из главарей «ДНР» Александру Бородаю и жалуется на то, что «50 человек атакуют дом» Рината Ахметова.

Через несколько часов после этого разговора на оккупированном Донбассе будет сбит малайзийский Boeing, все 298 пассажиров и членов экипажа которого погибнут.

В октябре 2014 года Медведчук обсуждает с российской стороной результаты парламентских выборов в Украине. В частности, в разговоре с руководителем протокола Путина Владимиром Островенко он говорит, что между Порошенко и Яценюком «будет продолжаться война» из-за небольшого разрыва в результатах.

В ноябре 2014-го Медведчук обсуждал с российскими чиновниками, например тогдашним помощником Путина Владиславом Сурковым и российским послом Михаилом Зурабовым, проекты законов о Донбассе, в частности о статусе свободной экономической зоны для «ДНР» и «ЛНР».

В Bihus.Info предполагают, что Медведчук мог таким образом влиять на принятие многих выгодных РФ законов. Журналисты анонсировали публикацию еще ряда записей телефонных разговоров кума Путина — о бизнесе на оккупированных территориях, участии в обмене пленных и захвате нефтепровода на Прикарпатье.

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