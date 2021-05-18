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Не стало автора проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора

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  • 18.05.2021, 10:30
  • 1,088
Не стало автора проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора
Станислав Гусак
Фото: «Радыё Свабода»

Станиславу Гусаку был 71 год.

17 мая, не дожив до своего 72-летия 12 дней, после инсульта скончался в больнице известный белорусский общественный деятель Станислав Гусак. Об этом сайту Charter97.org сообщила его дочь.

В Беларуси он был известен как автор идеи и концептуальной разработки проекта Балто-Черноморского нефтяного коллектора (проект, который по мнению БНФ мог избавить Украину, Беларусь и страны Балтии от энергетической зависимости от России).

Также Станислав Григорьевич стоял у истоков основания Белорусского народного фронта, был заместителем председателя Объединенной демократической партии (впоследствии — ОГП);

Станислав Гусак являлся автором ряда актуальных статей, которые печатались в Беларуси и за рубежом. Отличался активной жизненной позицией, неоднократно становился героем журналистских материалов различных изданий в рубриках «Беларус тыдня», «Зорка тыдня».

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