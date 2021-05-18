Сколько ракет у ХАМАСа и почем? Марк Котлярский, «Детали»

18.05.2021, 10:33

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Фото: AP/Hatem Moussa

Контрабандисты на службе у террористов.

Противостояние между Израилем и ХАМАСом в самом разгаре. Однако уже сейчас можно сказать, что ключевым моментом в определении победителя станет... цена.

К примеру, прекрасно известно, что ракеты-перехватчики «Железного купола» стоят намного дороже, чем сбиваемые ими ракеты ХАМАСа.

Однако правительство придерживается мнения, что «Железный купол» оправдывает свою высокую стоимость, и его стоимость уместнее было бы сравнивать с тем, какую цену заплатил бы Израиль, включая погубленные жизни и уничтоженное имущество, если бы этой противоракетной системы не было вообще.

Тем не менее, какова реальная цена, которую должен заплатить ХАМАС, чтобы продолжать ракетные обстрелы нашей территории, и зависит ли это от ракет большой дальности, которые могут поразить Тель-Авив и центр страны, по сравнению с ракетами малого радиуса действия, чья дальность ограничена поселениями в приграничных с Газой районах?

Этим вопросом задался журналист Йона Джереми Боб из The Jerusalem Post. В статье «Сколько стоит ракетный арсенал ХАМАСа?» он пишет: «Из более чем 2 тысяч ракет, выпущенных за последнюю неделю – из 14 тысяч, которыми, как считают специалисты, располагает ХАМАС, – только несколько сотен оказались ракетами большой дальности. По мнению экспертов-ракетчиков Узи Рубина и Таля Инбара, разница в стоимости между означенными типами ракет недостаточна, чтобы сдерживать ХАМАС.

Это – правда, несмотря на то, что некоторые ракетные установки имеют многоствольные жерла и могут выпускать от 4 до 9 ракет за один раз».

Рубин, которого по праву считают одним из создателей израильской противоракетной обороны, отмечает, что даже «лучшие» ракеты ХАМАСа относительно просты в изготовлении, недороги и не отличаются большой дальностью действия.

В отличие от «Хизбаллы» в Ливане, которая обладает определенным аресеналом дорогих высокоточных ракет дальнего действия, такие ракеты у ХАМАСа, по словам Рубина, на самом деле менее точны, чем ракеты ближнего радиуса действия.

По имеющимся оценкам, основная ракета ХАМАС малой дальности «Кассам» стоит от 300 до 500–800 долларов.

Гораздо меньше публичной информации о стоимости ракет ХАМАСа с большей дальностью действия, таких как R-160, M-302D, M302-B, J-80, M-75, Fajr 3, а также Fajr 5 и М-75 – ракет второго поколения. Однако на сайте debka.co.il, специализирующемся на разведывательной и оборонной информации, можно найти другие интересующие нас подробности, связанные с этой темой.

Как утверждает этот сайт, ХАМАС обладает ракетами средней и большой дальности, способными поражать цель на расстоянии от сектора Газа до Изреэльской долины. Речь идет о ракетах класса Fajr 5 или М-75 – 333-миллиметровая ракета иранского производства, дальнего радиуса действия, которая устанавливается на шасси переднего управления Mercedes-Benz 2631 6 × 6. Эта ракета, массой в одну тонну, содержит фугасную составляющую. По мнению сайта, ХАМАСу удалось улучшить боевые характеристики этого класса ракет, чтобы они могли лететь на гораздо большее расстояние, чем прежде. И сегодня эта дальность составляет до 170 километров. Однако, невзирая на улучшенную модель, ракеты еще не обладают той точностью, как, к примеру, ракеты на вооружении у «Хизбаллы». Дело в том, что, в отличие от ХАМАСа, у иранцев и у «Хизбаллы» ракеты класса Fajr 5 снабжены боеголовками с наведением на цель с помощью системы GPS. И если ХАМАсу не помешать, появление у него таких систем – лишь вопрос времени.

Еще один тип тяжелых ракет, который ХАМАС начал использовать в последние дни – это ракета «Буркан», или, как ее именует ХАМАС, А-122. За последние два дня эти ракеты попали во многие жилые здания, в том числе в Сдероте, Ашкелоне, Петах-Тикве, Ашдоде и Иехуде.

Израильским ВВС удалось нанести огромный ущерб военной инфраструктуре ХАМАСа, однако, подчеркивает debka, на данный момент ХАМАС по-прежнему располагает разветвленной системой запуска ракет и значительным ракетным арсеналом.

Боб ссылается на мнение бывшего руководителя израильского Центра космических исследований Института Фишера Таля Инбара, который оценивает стоимость ракет дальнего радиуса действия в несколько тысяч долларов за единицу, что в два-три раза больше, чем стоимость ракет меньшей дальности.

Но это в любом случае даже не приближается к стоимости противоракеты «Железного купола» – от 50 до 100 тысяч долларов за единицу.

По мнению Инбара, стоимость ракет ХАМАСа определяется не столько ценой дешевых материалов и производства, сколько затратами на контрабанду определенных деталей из Синая, Судана и других мест.

Эксперт также добавил, что у ХАМАСа нет кибервозможностей, чтобы, взламывая банковские сервера, переправлять деньги на свои счета, как это делает, к примеру, Северная Корея, или других источников дохода, как у «Хизбаллы».

Однако и Инбар, и Рубин уверяют, что Иран поставляет ракеты ХАМАСу или, в крайнем случае, оплачивает их производство, а это значит, что ХАМАСу на самом деле ничего не стоит пополнить свой арсенал.

Инбар обратил внимание на заявление генсека «Хизбаллы» Хасана Насраллы в декабре 2020 года: «Подавляющая часть оружия, ракет и оборудования, имеющихся у палестинских групп сопротивления в Газе, поставлена силами КСИРа. Исламская республика использовала свои дипломатические отношения с Суданом для создания там оружейного завода для Газы».

Кроме того, Инбар сослался на интервью главы ХАМАСа Исмаила Хании в мае прошлого года, где прозвучало следующее: «Я особым образом выделяю Исламскую республику Иран, которая не дрогнула, поддерживая нас, финансируя нашу борьбу, помогая в военном и техническом плане. Это пример стратегии республики, установленной еще бывшим Верховным лидером имамом Хомейни».

Даже если предположить, что цена вопроса не остановит ХАМАС, то как скоро он исчерпает свои возможности, позволяющие ему добраться до центра Израиля?

К сожалению, мнение экспертов ничего, кроме серьезных опасений, вызвать не может. И Рубин, и Инбар в один голос заявили, что даже армейская разведка далека от объективной оценки.

Как отметил Рубин, ЦАХАЛ не знал, что у ХАМАСа есть ракета, способная достичь района Эйлата.

Кроме того, эксперты уверены, что у ХАМАСа в арсенале есть еще очень много ракет дальнего радиуса действия, способных поразить Тель-Авив, в частности, и центр страны в целом. Это предположение подтверждается тем фактом, что в конце любой из недавних военных кампаний ХАМАС все еще мог направить несколько ракет, куда хочет. Соответственно, ХАМАС способен регулярно обстреливать Тель-Авив и центральный регион в течение нескольких недель.

Издание «Аль-Монитор» ссылается на мнение ряда палестинских деятелей, один из которых заметил, что боевые и ракетные возможности ХАМАСа в 2021 году увеличились в 20-30 раз по сравнению с 2014 годом: «Это позволило ему запускать все большее количество ракет в течение нескольких минут».

Салех аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа, 12 мая в интервью телеканалу Al-Aqsa TV сказал: «ХАМАС способен воевать долгие месяцы с большей энергией, чем когда-либо прежде, и ракеты, выпущенные «Бригадами аль-Кассама» в текущем раунд эскалации – из старых запасов, поскольку еще не использованы новые [ракеты]».

Впрочем, это вполне может быть частью психологической войны, которую ХАМАС ведет параллельно с ракетной.

Марк Котлярский, «Детали»

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