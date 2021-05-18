Сергей Дылевский: Спасти Беларусь может только всенародная стачка! 3 18.05.2021, 10:59

Фото: «Радыё Свабода»

Для победы необходимо усердно работать.

Один из лидеров белорусского стачечного движения Сергей Дылевский объявил о создании движения «Белорусское объединение рабочих», а также обратился к лидерам сопротивления с призывом поддержать бастующих рабочих. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Баста!»:

— Спасти Беларусь может только всенародная стачка. Мы слишком долго ждали, сейчас — самое время. Для победы необходимо усердно работать, мы готовы. А вы? В таком случае — присоединяйтесь!

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