Сергей Дылевский: Спасти Беларусь может только всенародная стачка!3
- 18.05.2021, 10:59
Для победы необходимо усердно работать.
Один из лидеров белорусского стачечного движения Сергей Дылевский объявил о создании движения «Белорусское объединение рабочих», а также обратился к лидерам сопротивления с призывом поддержать бастующих рабочих. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Баста!»:
— Спасти Беларусь может только всенародная стачка. Мы слишком долго ждали, сейчас — самое время. Для победы необходимо усердно работать, мы готовы. А вы? В таком случае — присоединяйтесь!