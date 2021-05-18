Авианосцы уходящей страны 3 18.05.2021, 11:03

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Так вот зачем в России повышали пенсионный возраст!

Власти России обсуждают планы строительства трех авианосцев. Начальная цена каждого – 500 млрд руб. В процессе строительства она возрастет. Еще нужно создать «перспективный корабельный палубный истребитель», пишет телеграм-канал «Серпом По».

Об этом сообщил Владимир Поспелов, член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, член Морской коллегии при правительстве. Вопрос целесообразности будет обсуждаться при подготовке программы вооружений на 2024-2033 годы.

Участия общества в обсуждении возможных безумных трат не предполагается. Хотя граждане и бизнес платят налоги, а милитаристское торжище намечается за их счет. Народного представительства, способного поставить заслон фантазиям стратегов «они сдохнут, а мы в рай» – в России нет.

Если примут решения, то надо дать авианосцам имена – «Пенсия», «Обнуление», «Путин». Гонка вооружений ест Россию живьем. «Ты, конечно, сразу в рай, но я не думаю, что тоже …»

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