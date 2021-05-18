Армия Израиля сбила загадочный беспилотник на севере страны 18.05.2021, 11:50

Его обломки были собраны и переданы специалистам для изучения.

Неопознанный беспилотный летательный аппарат был замечен вблизи израильской границы в районе долины Эмек ха-Мааянот, неподалеку от Бейт-Шеана.

Об этом сообщил утром во вторник, 18 мая, сайт 12 телеканала, со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа. Беспилотник был сбит, а его обломки собраны и переданы специалистам для изучения, пишет detaly.co.il.

Это первый случай за время противостояния в секторе Газа, когда беспилотник был перехвачен на севере страны. До этого ЦАХАЛ регулярно перехватывал беспилотники, выпущенные из сектора Газа. Так к 15 мая там было сбито 6 дронов. ХАМАС также отверждает, что беспилотники атаковали газовую платформу в море у Ашкелона.

ХАМАС начал использовать дроны в операции «Нерушимая скала» в 2014 году. Террористы утверждали, что первая миссия была успешной, и их беспилотник пролетел над зданием министерства обороны в Тель-Авиве. БПЛА, используемые ХАМАСом - иранская разработка, но они не такие сложные и опасные, как БПЛА хуситов в Йемене, с помощью которых те очень эффективно атакуют цели в Саудовской Аравии. Иран пытается передать эти технологические знания инженерам военного крыла ХАМАСа.

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