Путин — это клеймо 3 Юрий Бутусов

18.05.2021, 12:10

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

О чем говорят записи переговоров Медведчука.

Записи разговоров Медведчука с высшими российскими чиновниками и террористами — один из важнейших документов нашей истории, обрывающий многие нити тайной дипломатии РФ.

Поэтому решение Зеленского и СБУ рассекретить записи разговоров Медведчука — это, безусловно, позитивный шаг, полностью отвечающий национальным интересам.

Теперь любые переговорщики в Москве и Киеве будут знать, что контакты с Россией в Украине никакой политической защиты не обеспечивают. Путин — это клеймо, тайные переговоры с Россией — это клеймо. СБУ (либо наши западные партнеры — судя по перехвату разговоров, проведенных явно не по открытой связи), как видно, все это получала с 2014—2015 гг., но опубликовали это только в 2021-м. И это позволяет сделать вывод, что тайные каналы контактов с Кремлем президент Зеленский готов сжигать, а не смотреть в глаза, то есть кое-какие выводы все-таки делаются. Очень важно, что нынешний переговорщик по Украине Дмитрий Козак засвечен на записях — потому что с 2019-го Медведчука в отношениях с РФ заменил Ермак, который общался именно с Козаком, и засветка Козака на записях вызовет конфликт.

А теперь некоторые комментарии

Представлен фрагмент разговоров Медведчука в основном за июнь-июль 2014-го. Как видно, Медведчук до июня 2014-го не имел политического веса ни в Киеве, ни в Москве, ни среди российских оккупантов на Донбассе. Он получил свою роль в переговорах только после встречи с Путиным в Сочи в начале июня. И Порошенко также несет ответственность за внедрение Медведчука и Украинского выбора в систему двусторонних отношений. Вполне вероятно, что это было требование РФ на тот момент. Цель Медведчука была своя — замкнуть на себя все проблемные и экономические проблемы и все серые зоны в отношениях между РФ и Украиной. Из переговоров видно, что Кремль также нуждался в рычаге давления на украинскую власть изнутри.

Объективно говоря, мотивация Порошенко использовать Медведчука на первом этапе в июне-июле еще объяснима. Напомню, что никакой реальной поддержки Украина на тот момент от стран Запада не имела. Порошенко вел переговоры о введении секторальных санкций против России, но даже такие весьма ограниченные санкции США ввели 16 июля, а ЕС — 30 июля, только после сбитого Боинга.

Обстановка была угрожающей: с 12 июня в боевых действиях на Донбассе Россия впервые применила танки, 14 июня — Грады. Лидеры Запада не давали Украине гарантии безопасности и твердили о мире. Поэтому так же, как и Зеленский в 2019—2020 гг., Порошенко в 2014-м пытался найти ключ к снижению эскалации с Кремлем и вовлечению Запада в качестве посредников, что и привело к заключению Минских соглашений.

Вопрос возникает, а зачем же было продолжать усиливать Медведчука как переговорщика в дальнейшем? После стабилизации фронта в 2015-м либо после провала разведения участков фронта в ноябре 2016-го избавиться от Медведчука были возможности. Но после выхода России из состава Совместного центра контроля и координации в декабре 2017-го года, Минские соглашения были поставлены на паузу, и сохранение Медведчука утратило смысл. Стоила ли эта переговорная конструкция покупки телеканалов Медведчуком, и усиления его влияния, допуска его в схемы поставок топлива в Украину? Нет. После 2017-го — вообще нет.

По деталям отметил для себя разговоры Медведчука с террористом Карякиным, который 24 июня в одном разговоре требует остановить украинскую колонну, которая шла к населенному пункту Изварино, и Медведчук якобы рапортует, что колонна остановлена после звонка Порошенко. А во втором разговоре Карякин жалуется, что украинские войска продолжают передвижения, и продолжает вылеты украинская авиация. Речь идет об операции украинских войск по перекрытию государственной границы Украины, которая началась 12 июня. В течение 20−30 июня украинские войска закрепились на высоте 107,7, которая позволила взять под огневой контроль участок магистрали под Изварино. Это была последняя магистраль снабжения из России, которую наши войска пытались перекрыть. Но войска никто не останавливал, наоборот, предпринималось несколько попыток с боем взять Изварино, которые были отражены противником только благодаря нанесению российской артиллерией и расчетами ПТРК ударов по нашим войскам с территории РФ.

Что ж, подождем, публикации новых записей, обещают предоставить разговоры о бизнесе Медведчука. Очень надеюсь, что как можно быстрей оценку всем этим разговорам и фактам мы услышим в суде, и все участники тех событий дадут показания.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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