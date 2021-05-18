Власти панически боятся Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси» 5 18.05.2021, 12:14

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Незаконное судилище над героями Беларуси проходит в ускоренном режиме.

Суд над активистами «Европейской Беларуси» и Павлом Северинцем в Могилеве проходит в ускоренном режиме, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Так называемые «судебные заседания» проходят каждый день с утра до вечера. Ожидается, что приговор будет вынесен до конца мая, сообщают родственники политзаключенных.

Также стало известно, что активистов «Европейской Беларуси» поставили на учет как «склонных к экстремизму».

Напомним, 12 мая в Могилевском областном суде начался процесс по делу Павла Северинца, активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Максима Винярского, Дмитрия Козлова, Павла Юхневича и Андрея Войнича и активистки Ириной Счастной.

Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме, в зал суда не пустили даже близких родственников. Тех, кто пришел поддержать политзаключенных, разогнали с помощью ОМОНа.

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