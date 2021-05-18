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Бело-красно-белый флаг попал в колыбель Американской революции

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  • 18.05.2021, 12:29
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Бело-красно-белый флаг попал в колыбель Американской революции

Нашу национальную святыню пронесли по «Тропе Свободы».

Путешествие национального флага по США продолжается, сообщает ТГ-канал «Баста!».

«Наконец наш БЧБ флаг попал в колыбель Американской революции — в Бостон, Массачусетс!

После передачи флага от белорусов штата Нью-Гэмшир, флаг пронесли по «Тропе Свободы» (The Freedom Trail) — знаменитому маршруту, который проходит через исторические места, связанные с борьбой за независимость США. Мы верим, что вместе пройдем и нашей, белорусской, тропой к свободной и независимой Беларуси!», — рассказали представители белорусской диаспоры США.

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