Израиль уничтожил подлодку террористов ХАМАС: видео
- 18.05.2021, 12:40
- 6,244
Удар по субмарине был нанесен с помощью беспилотника.
Армия Израиля заявила об уничтожении субмарины террористической организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает nv.ua.
Как сообщается, удар по подводному аппарату палестинских боевиков был нанесен беспилотником.
ЦАХАЛ также обнародовал соответствующее видео, на котором ракета попадает по цели, находящейся в воде рядом с берегом.
סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021
Вероятно, речь идет о подлодке кустарного производства, которую ХАМАС использовал для контрабанды или диверсий против Израиля.
Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС
Конфликт между Израилем и Палестиной снова перешел в горячую фазу. Его эскалации предшествовали масштабные протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме.
Поводом для этого стало решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек в районе Шейх-Джарра.
Во время протестов произошли столкновения с полицией.
По данным властей Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца.
Читайте также: Израиль нанес удар по Ливану в ответ на запуск шести ракет
Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».
9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.
10 мая ХАМАС потребовал вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса, а после истечения срока выдвинутого ультиматума нанес первый ракетный удар.
С тех пор по израильской территории было выпущено около 3 тысяч снарядов.
В ответ на это ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.
С обеих сторон есть потери убитыми и ранеными.