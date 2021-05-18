Израиль уничтожил подлодку террористов ХАМАС: видео 18.05.2021, 12:40

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Удар по субмарине был нанесен с помощью беспилотника.

Армия Израиля заявила об уничтожении субмарины террористической организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает nv.ua.

Как сообщается, удар по подводному аппарату палестинских боевиков был нанесен беспилотником.

ЦАХАЛ также обнародовал соответствующее видео, на котором ракета попадает по цели, находящейся в воде рядом с берегом.

סיכול כלי צולל בלתי מאויש בצפון הרצועה מוקדם יותר היום: pic.twitter.com/eltPJRgprP — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 17, 2021

Вероятно, речь идет о подлодке кустарного производства, которую ХАМАС использовал для контрабанды или диверсий против Израиля.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной снова перешел в горячую фазу. Его эскалации предшествовали масштабные протесты палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Поводом для этого стало решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек в районе Шейх-Джарра.

Во время протестов произошли столкновения с полицией.

По данным властей Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца.

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Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».

9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.

10 мая ХАМАС потребовал вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса, а после истечения срока выдвинутого ультиматума нанес первый ракетный удар.

С тех пор по израильской территории было выпущено около 3 тысяч снарядов.

В ответ на это ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.

С обеих сторон есть потери убитыми и ранеными.

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