Стало известно, во сколько «Спутник V» обходится белорусскому бюджету 12 18.05.2021, 12:44

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фото: reuters

Одним из основных факторов, почему Беларусь отдала предпочтение российской вакцине — цена.

Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко рассказал, какую вакцину от коронавируса может себе позволить Беларусь, пишет «Ежедневник».

Как заявил в интервью СТВ Александр Тарасенко, «Спутник V» обходится белорусскому бюджету в 52 рубля за два компонента. Это без учета расходных материалов, например, тех же шприцев.

По словам Александра Тарасенко, одним из основных факторов, почему Беларусь отдала предпочтение российской вакцине – цена.

Как утверждает Александр Тарасенко «Спутник V» уже доказал свою эффективность и безопасность: осложнений в Беларуси и России не зарегистрировано, а 92% привитых получают стойкий иммунитет к болезни. При этом оставшиеся 8% даже если заболеют, то болезнь будет протекать у них в легкой форме.

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