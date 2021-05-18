«У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели» 2 18.05.2021, 12:51

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Политическое будущее Медведчука кончилось, Москве нужен более гибкий агент влияния.

Несмотря на то, что Виктора Медведчука не отправили за решетку, следует говорить о серьезном ослаблении главного кремлевского коммуникатора в Украине. К тому же теперь соратники из партийного союза ОПЗЖ сами начнут его подсиживать. В Кремле его судьбу тоже пока не решили, но Киеву стоит ожидать максимально недружественных актов со стороны Москвы, в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

- Пресс-секретарь президента РФ, комментируя судебный процесс над Медведчуком, заявил, что в Кремле "хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от конкурентов". По вашему мнению, о какой "компанейщине" идет речь?

- Я думаю, что Кремль будет задаваться вопросом типа "это всерьез или это дурацкие шутки?". Как в анекдоте: человеку дают кулаком в лицо. Он спрашивает: "ты это всерьез?" "Да", - ему отвечают: "Всерьез". "Ну хорошо", - говорит он: "А то терпеть не могу дурацких шуток". Одно из значений слова "компанейщина" – это как раз "дурацкие шутки".

Таким образом, Кремль устами Пескова дает понять, что он пока не принял решение, как реагировать на ситуацию с Медведчуком. Потому что все плохое, что он смог сделать с Украиной, он уже сделал. Попыткой наказать за закрытие "медвечуковских" каналов была эскалация у границ. Но Украина не испугалась, Европа тоже. Вместо этого Зеленский сделал следующий шаг касательно Медведчука.

И тут важный момент. Дело в том, что в Украине есть 9-10 миллионов людей, которые ориентированы больше на Россию, чем на Украину. Хотя они постепенно перестраиваются под действием пропаганды и жизненных обстоятельств и не являются уже четко пропутинским электоратом, но все равно ими надо заниматься, их надо как-то "окучивать". И с точки зрения Кремля, его окучивал господин Медведчук при помощи телевиденья. И подразумевалось, что Зеленский не посмеет вмешаться в деятельность этой силы, потому что за ней Москва. Но Зеленский и его номенклатура посмела. И у Кремля оказалось нечем ответить.

Но свято место пусто не бывает. Если есть несколько миллионов потенциального электората, то вопрос в том, кто этим электоратом будет манипулировать. Очень возможно, что это будет Ахметов…

- Я целый список набросал тех, кто может. Это, конечно, же и Сергей Левочкин, и Юрий Бойко, которые являются прямыми конкурентами Медведчука внутри ОПЗЖ. Или наоборот – Вадим Рабинович, который его соратник. Пока что…

- Ну, тут нужны как минимум три составляющих. У человека должны быть деньги, влиятельность и хорошие отношения с Москвой - не только белые, но и серые. Потому что Медведчук хоть и кум, но ожидаемой отдачи для Кремля он не обеспечил и Кремль вынужден как-то подстраиваться в меняющейся ситуации.

Остальные хоть и имеют связи с Россией, но они все-таки более украинские политики. А вот Медведчук, как мне со стороны казалось, слишком перегибал свою пророссийскую палку: о нем постоянно говорили, что он "кум Путина". Наверное, учитывая некоторую эволюцию русско-ориентированного электората в Украине, это, возможно, не очень нравится Москве. Возможно, им нужен более гибкий агент влияния.

Но самое главное, как мне кажется - у Москвы нет ресурсов для реакции. Что она может? Войну начать? Это сопряжено с совершенно невероятными издержками. Евросоюз начал сейчас опасаться присоединения "ДНР" и "ЛНР" к России. Да, это возможно, но это тоже связано с огромным количеством издержек – не только санкционных. Да и кому же это огромный хомут на шее – в смысле денежном и в смысле всех остальных ресурсов. Путину было бы выгодно, чтобы за разбитые горшки платила Украина, а он бил посуду.

Поэтому, мне кажется, господину Пескову в данной ситуации просто нечего сказать. Если это серьезно, если это брошенная перчатка, то надо как-то отвечать, вызывать на дуэль. Но в каком пространстве будет дуэль? Вот и остается говорить, что судьба Медведчука их не очень волнует. Потому что "первое лицо" не придумало еще, как реагировать на то, что кума обидели.

- Ну вот, например, Бойко, о котором я упомянул, демонстрирует поддержку Медведчуку, но в это верится с трудом. Тот же Рабинович – если Кремль скажет ему: "на тебе деньги, перенаправим ресурсные потоки на тебя" - так почему тот не согласиться? Тот же Левочкин имеет очень серьезное влияние на Офис президента. И есть мнение, что под влиянием как раз Левочкина происходит суд над Медвечуком, а сам Левочкин якобы пытается перехватить ресурсы Кремля на себя.

- Ну, а почему нет? Условно говоря, 8-10 миллионов человек является объектом довольно жесткой конкуренции между разными людьми, которые говорят, что именно они будут лучше представлять их интересы, и поэтому планируют получать дотации из Москвы. Естественно должна быть внутривидовая борьба.

Медведчук был вроде как главным, он под себя консолидировал усилия. Но сейчас "верховный лидер" ослабел после того, как в Офисе украинского президента приняли решение, что он подсуден.

- Как считаете, готов ли Путин сдать своего кума с потрохами?

- Все зависит от цены и издержек. Здесь никакой романтики нет. Если будет выгоднее сдать, то сдаст. Тут вопрос в том, как это все оформить. И такая невнятная позиция Пескова говорит как раз о том, что решение еще не принято.

И поэтому я Медведчуку не завидую, потому что у него - неприятная ситуация. Он рассчитывал, что у него есть "крыша", твердая. И его не тронут, потому что его нельзя трогать. Но Зеленский оказался достаточно смелым человеком для того, чтобы организовать - или не мешать другим - этот самый "наезд".

И теперь проблема многомерная. Потому что Медведчук весь "сдулся". Потому что он с пафосом говорит, что никуда не едет и будет дожидаться справедливого суда. Но Козак уже уехал, вроде как. Да и сам Медведчук, понятное дело, что не сядет. Его выпустят под выкуп. Он уедет – выкуп останется. До тюрьмы его, конечно, не доведут. Не подставит Москва его настолько. Да и зачем он нужен украинскому истеблишменту за решеткой?

Другое дело, что в Москве ему скажут "ну что ж ты, милый друг, мы на тебя рассчитывали. А ты оказался такой козел, позволил дело на себя завести". Будет решаться вопрос, как эту ситуацию представить общественности, чтобы не уронить престиж Путина, который своего кума как бы подставил.

И вот они сейчас сидят в Кремле и взвешивают – что делать с Медведчуком. Вывозить его и селить в одну комнату "общежития" с Януковичем где-нибудь в Ростове или бросить и пусть сам выкарабкивается.

В любом случае, за эту неделю, мне кажется, его политическое будущее кончилось, потому что он не производит впечатления сильного лидера – ни там, ни здесь. И конечно, его бывшие соратники уже повязали салфеточки, поделили тарелочки, взяли ножики и вилочки и сейчас они его будут потихонечку "поджирать".

Я думаю, в России постараются это на тормозах спустить. Ну подумаешь – Мед-вед-чук! Был – да сплыл. Забыли про него.

Хотя, может быть и совершенно другой разворот. Могут раздуть даже в качестве казус белли: дескать, "русский народ обижают". Но это зависит от того, какая мысль забредет или какую мысль "заведут" в голову Владимира Владимировича Путина. А это я никогда не берусь предсказывать. Потому что это довольно специфическое учреждение – эта голова. Бог ее знает, из каких соображений она исходит.

- А кто может "завести" мысль?

- Ну, там найдутся товарищи! Сам же Путин, когда первый раз уходил из президентства и готовил себе в замену Медведева, со своим специфическим чувством юмора сказал – "хватит на меня влиять, лучше помогите трудоустроиться".

Он - объект влияния, на него влияют все. Лизоблюды, льстецы, силовики, которые являются и теми, и теми. У него на столе лежит несколько аналитических разработок. Допустим, написано: "топим Медведчука без следа в каком-нибудь кернохранилище или в глубокой скважине; ожидаемые позитивные последствия – такие, негативные –такие" (кернохранилище – комплекс сооружений, предназначенный для исследования проб горных пород рядом с нефтяными залежами, - "Апостроф"). И вот у него десять вариантов и он выбирает один. А Песков нам потом говорит, что это единственная возможная реакция, органичная для русского человека.

Понятно, что на Путина влияют в первую очередь люди из ближайшего окружения, круг персонажей, которым позволен вход в "Просковейку" (так называемый дворец Путина возле Геленджика, - "Апостроф"). Это крупнейшие несколько семейств, которые поделили между собой Россию.

- Можно ли, исходя из ситуации, сказать, что сейчас в Украине идет борьба пророссийских "пятых колонн" и вместе с тем – борьба башен Кремля, которые за ними стоят?

- По сути, вы, наверное, правы. Ведь понятно, что Медведчук – во всяком случае, агент влияния. Это корректная формулировка. А "пятая" колона он или нет – это эмоциональная характеристика.

С моей точки зрения, говорить "пятая колонна" – это небольшой пропагандистский пережим и меня от него несколько корежит. Ну, вот у нас в России "пятой колонной" называют меня, потому что они считают, что я работаю на интересы западных разведок. Ну, дай Бог им здоровья. Я просто пытаюсь мыслить так, как я мыслю.

Так же есть большое количество русских людей в Украине, которые смотрят и прикидывают, что им больше нравится. Например, им не нравятся "западенцы". Но с другой стороны они смотрят "на Вовку" – и он тоже не очень хорош. А с третьей стороны – вроде, Украина движется в нормальном направлении.

И естественно есть политики, которые говорят по-русски, пользуются интересом и уважением таких людей и обладают политическим честолюбием. И в процессе борьбы за голоса вот таких людей, они используют штампы, которые таким людям понятны и близки – "бендеровцы", "а у Путина хорошо выходит". Являются ли такие политики предателем украинских интересов – вопрос довольно сложный. Мне кажется, что украинский интерес заключается в том, чтобы добиться полифонии.

- Хорошо, давайте говорить "борьба агентов влияния". Она идет?

- Неизбежно под ковром должна быть какая-то схватка. Но мы абсолютно точно не знаем, какие персонажи какими башнями в Кремле поддерживаются. Более того, мы не знаем, какие эти башни. Раньше был Вячеслав Сурков, который определял – ставим вот на этого. Теперь Сурков ушел, вроде как Казак решает.

Например, ФСБ было бы проще взаимодействовать со своим агентом, который у них просто напрямую завербован, находится у них в списках, отчитывается перед куратором и получает зарплату на Лубянке – это уже "пятая колонна". Конечно, спецслужбам было бы выгодно, чтобы русское меньшинство в Украине возглавлял их агент. А у Козака может быть другой кандидат. И кто первый до Путина добежит, тот поставит свою кандидатуру. Думаю, у ФСБ-шников шансов больше всего.

- Чего ожидать Украине? К чему готовиться?

- Надо ждать максимально недружественных актов со стороны Путина. Потому что для него существование Украины становится все большим и большим грузом. Получается так, что он ничего с ней не может сделать. В его идеальной картинке мира русский пахарь или русский воин должен был рукавом махнуть – и Украина должна была исчезнуть, как утренний туман. А она, стерва, не исчезает. И насколько понимаю, даже укрепляется. И его дико раздражает. Потому что самый худший сценарий для Путина – это успешная европеизированная Украина. Потому что как не крути, а это соплями не замажешь, тряпочками не завесишь, и если у Украины получилось, то почему у русских получиться не может? У нас ведь доминирующий дискурс великодержавной публики – "да какие украинцы вояки, они только вареники жрать умеют".

Потому для Путина нож острый - любой украинский успех. Вот этого надо понимать, к этому надо готовиться. Он пойдет на все, кроме прямого военного вторжения, пока еще. Потому что если он еще и прямое военное вторжение проиграет – а есть такая ненулевая вероятность – тут ему точно кирдык.

Напасть, я думаю, он не сможет. А максимально испортить украинскую жизнь – это будет сделано обязательно. И везде, где можно наступить на украинскую мозоль, будет наступлено и несколько раз к ряду. В том числе - и в качестве ответа за кума.

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