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«У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели»

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  • 18.05.2021, 12:51
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«У Путина еще не придумали, как реагировать на то, что его кума обидели»

Политическое будущее Медведчука кончилось, Москве нужен более гибкий агент влияния.

Несмотря на то, что Виктора Медведчука не отправили за решетку, следует говорить о серьезном ослаблении главного кремлевского коммуникатора в Украине. К тому же теперь соратники из партийного союза ОПЗЖ сами начнут его подсиживать. В Кремле его судьбу тоже пока не решили, но Киеву стоит ожидать максимально недружественных актов со стороны Москвы, в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

- Пресс-секретарь президента РФ, комментируя судебный процесс над Медведчуком, заявил, что в Кремле "хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от конкурентов". По вашему мнению, о какой "компанейщине" идет речь?

- Я думаю, что Кремль будет задаваться вопросом типа "это всерьез или это дурацкие шутки?". Как в анекдоте: человеку дают кулаком в лицо. Он спрашивает: "ты это всерьез?" "Да", - ему отвечают: "Всерьез". "Ну хорошо", - говорит он: "А то терпеть не могу дурацких шуток". Одно из значений слова "компанейщина" – это как раз "дурацкие шутки".

Таким образом, Кремль устами Пескова дает понять, что он пока не принял решение, как реагировать на ситуацию с Медведчуком. Потому что все плохое, что он смог сделать с Украиной, он уже сделал. Попыткой наказать за закрытие "медвечуковских" каналов была эскалация у границ. Но Украина не испугалась, Европа тоже. Вместо этого Зеленский сделал следующий шаг касательно Медведчука.

И тут важный момент. Дело в том, что в Украине есть 9-10 миллионов людей, которые ориентированы больше на Россию, чем на Украину. Хотя они постепенно перестраиваются под действием пропаганды и жизненных обстоятельств и не являются уже четко пропутинским электоратом, но все равно ими надо заниматься, их надо как-то "окучивать". И с точки зрения Кремля, его окучивал господин Медведчук при помощи телевиденья. И подразумевалось, что Зеленский не посмеет вмешаться в деятельность этой силы, потому что за ней Москва. Но Зеленский и его номенклатура посмела. И у Кремля оказалось нечем ответить.

Но свято место пусто не бывает. Если есть несколько миллионов потенциального электората, то вопрос в том, кто этим электоратом будет манипулировать. Очень возможно, что это будет Ахметов…

- Я целый список набросал тех, кто может. Это, конечно, же и Сергей Левочкин, и Юрий Бойко, которые являются прямыми конкурентами Медведчука внутри ОПЗЖ. Или наоборот – Вадим Рабинович, который его соратник. Пока что…

- Ну, тут нужны как минимум три составляющих. У человека должны быть деньги, влиятельность и хорошие отношения с Москвой - не только белые, но и серые. Потому что Медведчук хоть и кум, но ожидаемой отдачи для Кремля он не обеспечил и Кремль вынужден как-то подстраиваться в меняющейся ситуации.

Остальные хоть и имеют связи с Россией, но они все-таки более украинские политики. А вот Медведчук, как мне со стороны казалось, слишком перегибал свою пророссийскую палку: о нем постоянно говорили, что он "кум Путина". Наверное, учитывая некоторую эволюцию русско-ориентированного электората в Украине, это, возможно, не очень нравится Москве. Возможно, им нужен более гибкий агент влияния.

Но самое главное, как мне кажется - у Москвы нет ресурсов для реакции. Что она может? Войну начать? Это сопряжено с совершенно невероятными издержками. Евросоюз начал сейчас опасаться присоединения "ДНР" и "ЛНР" к России. Да, это возможно, но это тоже связано с огромным количеством издержек – не только санкционных. Да и кому же это огромный хомут на шее – в смысле денежном и в смысле всех остальных ресурсов. Путину было бы выгодно, чтобы за разбитые горшки платила Украина, а он бил посуду.

Поэтому, мне кажется, господину Пескову в данной ситуации просто нечего сказать. Если это серьезно, если это брошенная перчатка, то надо как-то отвечать, вызывать на дуэль. Но в каком пространстве будет дуэль? Вот и остается говорить, что судьба Медведчука их не очень волнует. Потому что "первое лицо" не придумало еще, как реагировать на то, что кума обидели.

- Ну вот, например, Бойко, о котором я упомянул, демонстрирует поддержку Медведчуку, но в это верится с трудом. Тот же Рабинович – если Кремль скажет ему: "на тебе деньги, перенаправим ресурсные потоки на тебя" - так почему тот не согласиться? Тот же Левочкин имеет очень серьезное влияние на Офис президента. И есть мнение, что под влиянием как раз Левочкина происходит суд над Медвечуком, а сам Левочкин якобы пытается перехватить ресурсы Кремля на себя.

- Ну, а почему нет? Условно говоря, 8-10 миллионов человек является объектом довольно жесткой конкуренции между разными людьми, которые говорят, что именно они будут лучше представлять их интересы, и поэтому планируют получать дотации из Москвы. Естественно должна быть внутривидовая борьба.

Медведчук был вроде как главным, он под себя консолидировал усилия. Но сейчас "верховный лидер" ослабел после того, как в Офисе украинского президента приняли решение, что он подсуден.

- Как считаете, готов ли Путин сдать своего кума с потрохами?

- Все зависит от цены и издержек. Здесь никакой романтики нет. Если будет выгоднее сдать, то сдаст. Тут вопрос в том, как это все оформить. И такая невнятная позиция Пескова говорит как раз о том, что решение еще не принято.

И поэтому я Медведчуку не завидую, потому что у него - неприятная ситуация. Он рассчитывал, что у него есть "крыша", твердая. И его не тронут, потому что его нельзя трогать. Но Зеленский оказался достаточно смелым человеком для того, чтобы организовать - или не мешать другим - этот самый "наезд".

И теперь проблема многомерная. Потому что Медведчук весь "сдулся". Потому что он с пафосом говорит, что никуда не едет и будет дожидаться справедливого суда. Но Козак уже уехал, вроде как. Да и сам Медведчук, понятное дело, что не сядет. Его выпустят под выкуп. Он уедет – выкуп останется. До тюрьмы его, конечно, не доведут. Не подставит Москва его настолько. Да и зачем он нужен украинскому истеблишменту за решеткой?

Другое дело, что в Москве ему скажут "ну что ж ты, милый друг, мы на тебя рассчитывали. А ты оказался такой козел, позволил дело на себя завести". Будет решаться вопрос, как эту ситуацию представить общественности, чтобы не уронить престиж Путина, который своего кума как бы подставил.

И вот они сейчас сидят в Кремле и взвешивают – что делать с Медведчуком. Вывозить его и селить в одну комнату "общежития" с Януковичем где-нибудь в Ростове или бросить и пусть сам выкарабкивается.

В любом случае, за эту неделю, мне кажется, его политическое будущее кончилось, потому что он не производит впечатления сильного лидера – ни там, ни здесь. И конечно, его бывшие соратники уже повязали салфеточки, поделили тарелочки, взяли ножики и вилочки и сейчас они его будут потихонечку "поджирать".

Я думаю, в России постараются это на тормозах спустить. Ну подумаешь – Мед-вед-чук! Был – да сплыл. Забыли про него.

Хотя, может быть и совершенно другой разворот. Могут раздуть даже в качестве казус белли: дескать, "русский народ обижают". Но это зависит от того, какая мысль забредет или какую мысль "заведут" в голову Владимира Владимировича Путина. А это я никогда не берусь предсказывать. Потому что это довольно специфическое учреждение – эта голова. Бог ее знает, из каких соображений она исходит.

- А кто может "завести" мысль?

- Ну, там найдутся товарищи! Сам же Путин, когда первый раз уходил из президентства и готовил себе в замену Медведева, со своим специфическим чувством юмора сказал – "хватит на меня влиять, лучше помогите трудоустроиться".

Он - объект влияния, на него влияют все. Лизоблюды, льстецы, силовики, которые являются и теми, и теми. У него на столе лежит несколько аналитических разработок. Допустим, написано: "топим Медведчука без следа в каком-нибудь кернохранилище или в глубокой скважине; ожидаемые позитивные последствия – такие, негативные –такие" (кернохранилище – комплекс сооружений, предназначенный для исследования проб горных пород рядом с нефтяными залежами, - "Апостроф"). И вот у него десять вариантов и он выбирает один. А Песков нам потом говорит, что это единственная возможная реакция, органичная для русского человека.

Понятно, что на Путина влияют в первую очередь люди из ближайшего окружения, круг персонажей, которым позволен вход в "Просковейку" (так называемый дворец Путина возле Геленджика, - "Апостроф"). Это крупнейшие несколько семейств, которые поделили между собой Россию.

- Можно ли, исходя из ситуации, сказать, что сейчас в Украине идет борьба пророссийских "пятых колонн" и вместе с тем – борьба башен Кремля, которые за ними стоят?

- По сути, вы, наверное, правы. Ведь понятно, что Медведчук – во всяком случае, агент влияния. Это корректная формулировка. А "пятая" колона он или нет – это эмоциональная характеристика.

С моей точки зрения, говорить "пятая колонна" – это небольшой пропагандистский пережим и меня от него несколько корежит. Ну, вот у нас в России "пятой колонной" называют меня, потому что они считают, что я работаю на интересы западных разведок. Ну, дай Бог им здоровья. Я просто пытаюсь мыслить так, как я мыслю.

Так же есть большое количество русских людей в Украине, которые смотрят и прикидывают, что им больше нравится. Например, им не нравятся "западенцы". Но с другой стороны они смотрят "на Вовку" – и он тоже не очень хорош. А с третьей стороны – вроде, Украина движется в нормальном направлении.

И естественно есть политики, которые говорят по-русски, пользуются интересом и уважением таких людей и обладают политическим честолюбием. И в процессе борьбы за голоса вот таких людей, они используют штампы, которые таким людям понятны и близки – "бендеровцы", "а у Путина хорошо выходит". Являются ли такие политики предателем украинских интересов – вопрос довольно сложный. Мне кажется, что украинский интерес заключается в том, чтобы добиться полифонии.

- Хорошо, давайте говорить "борьба агентов влияния". Она идет?

- Неизбежно под ковром должна быть какая-то схватка. Но мы абсолютно точно не знаем, какие персонажи какими башнями в Кремле поддерживаются. Более того, мы не знаем, какие эти башни. Раньше был Вячеслав Сурков, который определял – ставим вот на этого. Теперь Сурков ушел, вроде как Казак решает.

Например, ФСБ было бы проще взаимодействовать со своим агентом, который у них просто напрямую завербован, находится у них в списках, отчитывается перед куратором и получает зарплату на Лубянке – это уже "пятая колонна". Конечно, спецслужбам было бы выгодно, чтобы русское меньшинство в Украине возглавлял их агент. А у Козака может быть другой кандидат. И кто первый до Путина добежит, тот поставит свою кандидатуру. Думаю, у ФСБ-шников шансов больше всего.

- Чего ожидать Украине? К чему готовиться?

- Надо ждать максимально недружественных актов со стороны Путина. Потому что для него существование Украины становится все большим и большим грузом. Получается так, что он ничего с ней не может сделать. В его идеальной картинке мира русский пахарь или русский воин должен был рукавом махнуть – и Украина должна была исчезнуть, как утренний туман. А она, стерва, не исчезает. И насколько понимаю, даже укрепляется. И его дико раздражает. Потому что самый худший сценарий для Путина – это успешная европеизированная Украина. Потому что как не крути, а это соплями не замажешь, тряпочками не завесишь, и если у Украины получилось, то почему у русских получиться не может? У нас ведь доминирующий дискурс великодержавной публики – "да какие украинцы вояки, они только вареники жрать умеют".

Потому для Путина нож острый - любой украинский успех. Вот этого надо понимать, к этому надо готовиться. Он пойдет на все, кроме прямого военного вторжения, пока еще. Потому что если он еще и прямое военное вторжение проиграет – а есть такая ненулевая вероятность – тут ему точно кирдык.

Напасть, я думаю, он не сможет. А максимально испортить украинскую жизнь – это будет сделано обязательно. И везде, где можно наступить на украинскую мозоль, будет наступлено и несколько раз к ряду. В том числе - и в качестве ответа за кума.

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