закрыть
18 мая 2021, вторник, 15:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Слон и моська

1
  • 18.05.2021, 12:54
  • 5,254
Слон и моська

Белорусские власти снова выстрелили себе в колено.

Попытки белорусских властей насолить европейцам в ответ на санкции принимают все более забавный вид. Белтелерадиокомпания заявила, что белорусские каналы не будут показывать «Евровидение». Связано это с недопуском к конкурсу группы «Галасы Зместа». Также под вопросом стоит решение об участии в «Евровидении» в следующем году, пишет ТГ-канал «Бусел».

Прекрасно описывает эту ситуацию известная басня «Слон и моська».

Белорусские власти, судя по всему, не знают, что аудитория Евровидения с каждым годом растет и в предкоронавирусный год составляла 182 миллионов человек. Процент белорусской аудитории — это капля в море, а отказ одной страны от покупки трансляции вряд ли сильно оскорбит Европейский вещательный союз.

Кроме того, учитывая низкие рейтинги белорусского телевидения, отказ от трансляции шоу, на которое придет аудитория — выстрел себе в колено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников