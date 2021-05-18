Слон и моська 1 18.05.2021, 12:54

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Белорусские власти снова выстрелили себе в колено.

Попытки белорусских властей насолить европейцам в ответ на санкции принимают все более забавный вид. Белтелерадиокомпания заявила, что белорусские каналы не будут показывать «Евровидение». Связано это с недопуском к конкурсу группы «Галасы Зместа». Также под вопросом стоит решение об участии в «Евровидении» в следующем году, пишет ТГ-канал «Бусел».

Прекрасно описывает эту ситуацию известная басня «Слон и моська».

Белорусские власти, судя по всему, не знают, что аудитория Евровидения с каждым годом растет и в предкоронавирусный год составляла 182 миллионов человек. Процент белорусской аудитории — это капля в море, а отказ одной страны от покупки трансляции вряд ли сильно оскорбит Европейский вещательный союз.

Кроме того, учитывая низкие рейтинги белорусского телевидения, отказ от трансляции шоу, на которое придет аудитория — выстрел себе в колено.

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