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Перестала выходить на связь Юлия Чернявская

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  • 18.05.2021, 13:12
  • 4,678
Перестала выходить на связь Юлия Чернявская
Юлия Чернявская
Фото: tut.by

Также проходят обыски у журналистки tut.by Елены Толкачевой.

Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская перестала выходить на связь. Она больше часа не отвечает на сообщения. Об этом написала в своем ее дочь «Фейсбуке» ее дочь Евгения Чернявская.

Также обыски проходят у журналистки издания Елены Толкачевой.

Напомним, сегодня утром в офис tut.by, к редакторам издания и в редакцию av.by пришли силовики из ДФР. Комитет государственного контроля завил БелТА, что заведено уголовное дело. Должностных лиц портала обвиняют якобы в «уклонении от уплаты налогов».

«18 мая в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)», — сообщили в КГК.

Сайт tut.by на данный момент заблокирован.

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