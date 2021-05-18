Культурный аналитик: Эпоха Лукашенко уже минула 5 18.05.2021, 13:31

3,940

Максим Жбанков

Она отличается блестящим отсутствием стиля.

Культурный аналитик, журналист и автор передачи «Шокинг Культ» Максим Жбанков говорит об «эпохе Лукашенко» как об уже минувшей. И заявляет, что не видит ее в терминах музейного сохранения, «за исключением бесконечного парада унитазов», пишет «Белсат».

«Мне кажется, что эта эпоха выделялась блестящим отсутствием стиля, отсутствием вразумительной и понятной культурной политики, культурной перспективы и культурной традиции».

Эту ситуацию он называет «no style» – отсутствие матрицы не только эстетических или художественных, но и интеллектуальных смыслов. «Эпоху Лукашенко» он описывает как бесконечную стагнацию без понятного прошлого и будущего: «на пепелище традиций», «в тени красной империи», «при коме прогностического мышления».

«Если вспомнить бессмысленные и безнадежные поиски «государственной» национальной идеи, можно делать вывод о том, что это была ситуация фактически потерянной на долгое время национальной идентичности, – рассуждает он. – Это было существование на остаточном ресурсе того, что было накоплено в течение советских времен. В этом смысле мы были резервацией советскости, в которой все, что должно было прозвучать, выглядело безнадежно вторичным».

Хотя советское прошлое для Беларуси оставалось, советского будущего Беларуси не обещали, отмечает Жбанков. В СССР по крайней мере собирались в «лучшее завтра» и построить коммунизм к 1980 году, а Беларусь при Лукашенко просто остановилась в развитии на 27 лет, заявляет он.

При том, по мнению Жбанкова, белорусы жили в гиперпелевинской действительности, когда одновременно имели «внутреннюю Европу», альтернативную и квазидисидентскую культуру – и «Внутреннюю Монголию», безнадежно истлевший и угрюмый совок. Как во властном раскладе, так и в альтернативной действительности работала интуитивная, спонтанная, лоскутная самоидентификация в формате «легкого партизанского движения» (термин художника Игоря Тишина). Произошла «многослойная дискотека вокруг пустоты на месте того, где в нормальном обществе существует подставная матрица национального сознания», частные импровизации на фоне заснувшего глобального пейзажа.

Однако Жбанков просит не упрощать «музей эпохи Лукашенко» до таблички «гл. БССР». Говорит, есть разница между бесконечно декларируемой властями «стабильностью» и фактической стагнацией – движением без цели и сдвигов, «монотонным маршем на месте». В этой реальности ежедневно, говорит он, было 23 февраля и 9 мая, а 10 мая не было, да и не могло быть никогда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».