Медики назвали фактор, который в 1,5 раза увеличивает вероятность заражения коронавирусом 2 18.05.2021, 13:33

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Владельцам этих домашних животных следует задуматься.

Чешский исследователь выяснил, что заражение одноклеточным паразитом токсоплазмой примерно в 1,5 раза повышает вероятность заполучить коронавирусную инфекцию. Собранные им данные и выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"Учитывая его высокую распространенность, токсоплазмоз может серьезно влиять на характер развития эпидемии COVID-19. Эти паразиты сейчас не рассматриваются в качестве одного из факторов риска, способствующих распространению коронавируса, и их носители не знают о том, что они подвергаются подобной опасности, а программы вакцинации не учитывают эту уязвимость", - написал профессор Карлова университета в Праге Ярослав Флегр.

Токсоплазма - это внутриклеточный паразит, который обычно обитает в кишечнике домашних кошек. Он способен проникать не только в организм этих домашних питомцев, но и мышей, людей и многих других животных. Широкая распространенность этого патогена среди питомцев и их хозяев заставила ученых обратить на него внимание в последние годы.

Эти исследования указали на то, что токсоплазма меняет поведение ее промежуточного носителя, вызывая необратимые изменения в работе его мозга. В частности, эти паразиты заставляют мышей и шимпанзе не бояться вида и запаха кошек и леопардов, а люди, зараженные токсоплазмой, становятся более склонными к риску, шизофрении, нерациональным поступкам и необъяснимым приступам ярости. Вдобавок попадание токсоплазмы в организм беременной женщины в некоторых случаях приводит к развитию выкидышей и дефектов развития плода.

Профессор Флегр заинтересовался тем, как заражение токсоплазмой и взаимодействия паразита с иммунной системой могут влиять на подверженность его носителей коронавирусной инфекции. Для ответа на этот вопрос он заручился поддержкой свыше почти 4,5 тыс. жителей Чехии, среди которых было 786 носителей токсоплазмы.

Значительная часть добровольцев заразилась SARS-CoV-2 за последние полгода, что позволило чешскому исследователю детально изучить то, какие факторы риска, в том числе и токсоплазмоз, влияли на вероятность заполучить COVID-19. Как оказалось, присутствие паразита в организме значительно повышало эту вероятность.

В соответствии с расчетами профессора Флегра, токсоплазмоз примерно в 1,5 раза повышал шансы заражения SARS-CoV-2, что делало его более серьезным фактором риска, чем вторая группы крови или наличие астмы. Аналогичным образом, присутствие паразита в организме значительно повышало риск развития тяжелых форм COVID-19.

При этом токсоплазмоз по-разному влиял на уязвимость женщин и мужчин к коронавирусной инфекции. Зараженные им мужчины примерно вдвое чаще заполучали SARS-CoV-2, тогда как для женщин этот показатель увеличивался в 1,4 раза. Как предполагает профессор Флегр, что существование подобной связи между паразитом и COVID-19 связано с тем, что токсоплазма подавляет иммунитет ее носителей.

Все это, как считает чешский исследователь, говорит в пользу того, что факт присутствия токсплазмоза в организме человека следует учитывать при разработке стратегий массовой вакцинации населения и выработке ограничительных мер, сдерживающих распространение коронавируса.

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