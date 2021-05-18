Кто на самом деле развалит Россию Иван Давыдов, «МБХ медиа»

18.05.2021, 14:06

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Иван Давыдов

Осталось, в общем, немножечко дорихтовать картинку.

«Мы все знаем, что есть новеллы с использованием различных аккаунтов в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, YouTube и TikTok для активизации деятельности нашей молодежи и очень часто в негативном плане. Те дела, которые мы расследовали, показали, что условиями для такого воздействия являются психологическая незрелость молодежи, отсутствие жизненного опыта, отсутствие идеологических установок, без которых ни одно нормальное общество существовать не может». Это — фрагмент выступления Александра Бастрыкина на Молодежном юридическом форуме. Дальше там еще интереснее: про необходимость создать такие условия, чтобы «не только силы уголовного наказания действовали на молодежь, но и нормы морали, сила наших великих традиций, нашей великой истории». И что в его время молодежь отвлекали от протестов и прочих нехороших дел комсомольские собрания и стройотряды.

Хотя нет, о чем я? «Интереснее» — совсем не подходящее здесь слово. Ничего, конечно, интересного нет. Только запах нафталина — как из бабушкиного шкафа в детстве. За этими речами и люди-то уже не просматриваются: то же самое вполне мог бы сказать, допустим, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Любой, в общем, из немолодых людей, вцепившихся намертво во власть и готовых закатать в асфальт любого, кто посмеет покуситься на их «прелесть».

Не сочтите все эти намеки на возраст за эйджизм — я, в конце концов, и сам давно живу, и потом — у беды, с которой мы теперь столкнулись, есть явный поколенческий аспект. Нами правят советские люди, которые решили остаться советскими людьми. Не стали меняться вместе с миром, не желают его замечать, давят сапогами будущее, оплакивают без устали «величайшую геополитическую катастрофу».

Это все по-человечески понятно: кто не грустит по дням ушедшей юности? Я вот грущу, и Бастрыкин тоже грустит. Но не в объяснимой ностальгии проблема: давно уже есть мода рассуждать (с восторгом или не без ужаса — тут все зависит от личных предпочтений) о своеобразном советском реванше. Мода эта возникла не на пустом месте, хотя даже нынешняя Россия на наше счастье на Советский Союз все-таки не очень походит. Видимо, нынешние хозяева страны, непробиваемые советские люди, на самом деле воспринимают плоды трудов своих как восстановление СССР без недостатков СССР. Все как в молодости: внутри страны можно ловить диссидентов, вне — готовиться к ядерной войне с привычным геополитическим противником, рассуждая про борьбу за мир.

И потом — они ведь очевидно пришли к успеху, которого в СССР просто невозможно было достичь. Что они там видели? В лучшем случае — палку финской колбасы и банку зеленого горошка из спецраспределителя к празднику. Что могли получить под занавес самой грандиозной карьеры? «Волгу» с водителем, госдачу? А теперь они ворочают судьбами мира, издеваются над европейцами, третируют американцев. Теперь у них — яхты, вертолеты, дворцы, стада прислуги.

Иногда, правда, дворцы плесневеют, ну да ведь и хозяева тоже не первой свежести.

Привычные декорации почти восстановлены, пожалуй, даже в лучшем виде: настолько нервными отношения с США не были даже при Брежневе, а смысл дипломатии старые-новые советские, кажется, в том и видят, чтобы множить список недружественных стран. Смущает вот разве только народец. Народец какой-то неправильный, наглый. Думает о себе лишнее, суетится, безнаказанно (ну, чаще всего все-таки пока безнаказанно) комментирует действия лучших сынов отечества в социальных сетях, и в этих комментариях — не только восторги. Самые бессовестные даже на улицы протестовать выходят. И потом возмущаются еще, если их по-отечески нежно воспитывают дубинками.

Да в Союзе бы вас!

Надо, в общем, немножечко дорихтовать картинку. Вернуть «идеологию» — к сгнившей советской идеологии и в семидесятые никто не относился всерьез, кроме, разве что, Суслова, но само слово звучало красиво, грозно, поэтому и сейчас молятся на слово, не задумываясь о содержании. Детишек обрядить в одинаковую форму и с малолетства учить ходить строем. Возродить стройотряды и комсомольские собрания — ну и что, что комсомола нет? Мало что ли тем для собраний — Крым, Великая Отечественная, очередная речь вождя… Ну и запретить все, что в эту картинку не вписывается, это уж само собой. И тогда будет всем счастье, и вернется сияющий Союз — краше того, в котором прошла молодость нынешних властителей родины.

Эти успешные граждане в дорогих пиджаках, обитатели вилл, считающие себя реставраторами монструозного государства, развалившегося в 1991 году, всерьез верят, что Союз рухнул из-за происков враждебных спецслужб, из-за предательства Горбачева, из-за того, что недожали вовремя инакомыслящих, недозатянули гайки. Поэтому и возрождать рвутся именно то, что Союз добило — идеологическую мертвечину, комсомольские, прости господи, собрания… Даже цены взялись регулировать, чтобы уж совсем похоже было. Без дефицита и Союз — не Союз. Без пустых полок в магазинах ощущения не те.

Без умолку говорят о спасении страны от развала, воспроизводя именно то, что однажды уже развалило страну. Могут повторить. Только это, кстати, и могут.

Повторят, правда, они, а из-под обломков вылезать нам. Я уже однажды вылезал — поверьте, так себе удовольствие. И потом — тогда-то я помоложе был, повыносливее, пооптимистичней.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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