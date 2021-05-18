В порт Одессы зашел один из новейших кораблей британского флота 18.05.2021, 14:26

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Корабль британских ВМС нового типа

Фото: ВМС ВСУ

На его борту планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок.

Во вторник, 18 мая, в порт Одессы зашел корабль королевских ВМС Британии Trent.

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, во время визита в Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля.

Также будет проведена совместная тренировка в море типа PASSEX. Trent — это новый корабль, он был принят в состав Королевского флота в августе 2020 года.

В начале мая в Одессу зашел корабль Береговой охраны США Hamilton. Это произошло на фоне напряжения в черноморском регионе.

Россия с 24 апреля запретила проход иностранных военных кораблей и других судов в трех районах Черного моря. Ограничения будут действовать до 31 октября.

О решении Минобороны РФ стало известно 16 апреля. Там не сообщили, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

В Пентагоне назвали это решение России попыткой дестабилизации ситуации в Украине.

В НАТО отметили, что такие действия РФ являются агрессивными и могут касаться не только Украины, но и всего мира.

В МИД Украины выразили протест и заявили, что РФ усиливает эскалацию в море.

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