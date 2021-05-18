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Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли: пытался прорваться в Европу

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  • 18.05.2021, 15:09
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Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли: пытался прорваться в Европу

Спортсмена нашли в польском Тересполе.

Нашли пропавшего на Брестчине футболиста из Нигерии, 20-летнего Зади Чукву Емануела. УВД Брестского облисполкома сообщает, что милиции известно, где он находится. И сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным милиции, он пытался выехать в Польшу и был задержан в городе Тересполь, сообщает БелТА.

Накануне стало известно, что в милицию обратился представитель футбольной команды из Нигерии (она была на сборах в Брестской области) и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в отель. Предполагалось, что он мог поехать в Минск. Однако нигериец, по-видимому, попытался попасть в ЕС.

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