Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли: пытался прорваться в Европу

Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли: пытался прорваться в Европу3
- 18.05.2021, 15:09
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Спортсмена нашли в польском Тересполе.
Нашли пропавшего на Брестчине футболиста из Нигерии, 20-летнего Зади Чукву Емануела. УВД Брестского облисполкома сообщает, что милиции известно, где он находится. И сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным милиции, он пытался выехать в Польшу и был задержан в городе Тересполь, сообщает БелТА.
Накануне стало известно, что в милицию обратился представитель футбольной команды из Нигерии (она была на сборах в Брестской области) и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в отель. Предполагалось, что он мог поехать в Минск. Однако нигериец, по-видимому, попытался попасть в ЕС.