В Минске выстроилась очередь за прививкой от коронавируса 4 18.05.2021, 15:17

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Фотофакт.

В Минске выстроилась очередь за прививкой от коронавируса, которую пообещали сделать всем желающим на форуме «Здравоохранение Беларуси — 2021». Мобильный пункт организован прямо на улице. Рядом с ним — стулья, где могут подождать те, кто уже вакцинировался, сообщает tut.by.

Еще до начала работы пункта за прививкой стали выстраиваться очереди. Стоять на улице некоторым пришлось больше часа.

График работы форума: 18, 19 и 20 мая — с 10.00 до 18.00, 21 мая — с 10.00 до 14.00. За вторым уколом нужно будет прийти в 1-ую Центральную районную клиническую поликлинику.

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