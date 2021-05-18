Сергей Дылевский: Наши требования неизменны 18.05.2021, 15:27

Сергей Дылевский

Фото: tut.by

Чтобы их выполнить — нужно выйти на забастовку.

Сегодня один из лидеров стачкома на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский заявил о создании «Белорусского объединения рабочих», а также зачитал его манифест:

— Рабочие — основа любого государства. На нас держится экономика стран. Благодаря нашему голосу президенты становятся избранными. Мы выбираем, по какому пути будет развиваться государство. И нас не устраивает тот путь, по которому движется Беларусь сейчас.

Это наш голос не посчитали важным. Это наш труд не уважают. Это нас и наших детей сажают в тюрьмы и избивают.

Мы — объединение рабочих Беларуси — против.

Наши требования:

– Освобождение всех политзаключенных и невинно осужденных.

– Отставка Лукашенко и проведение новых, честных выборов.

– Расследование и наказание всех виновных в пытках над мирным населением.

Как мы этого добъемся?

Для этого нам необходимо выйти на забастовку. Всем вместе, во всей стране, один раз и до тех пор, пока наши требования не будут выполнены.

Что мы делаем после победы над режимом?

Нам придется справиться с его последствиями: отвратительные условия труда, полуразваленные заводы, гнилая техника и многое другое.

Мы выходим в забастовку не просто для того, чтобы свергнуть режим. Мы делаем это для того, чтобы на его руинах построить новую Беларусь.

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