В Чехии расследуют, какими секретами готов был поделиться вице-премьер во время визита в Москву 18.05.2021, 15:27

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Вопросом занялся Национальный центр борьбы с организованной преступностью.

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии изучает обстоятельства несостоявшейся поездки первого вице-премьера и главы МВД Яна Гамачека в Россию, пишет dw.com.

Входящее в структуру чешской полиции ведомство подозревает Гамачека в злоупотреблении служебным положением и причастности к утечке секретной информации, сообщил представитель центра, не раскрыв подробности.

По сведениям чешских СМИ, поездка намечалась на 19 апреля. Причины ее отмены неизвестны. Чешское интернет-издание Seznam Zprvy со ссылкой на неназванных собеседников утверждало, что Гамачек намеревался поехать в Москву с целью получить 1 млн доз вакцины «Спутник V» от COVID-19 и обеспечить Чехии право принять саммит президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Прага же в обмен якобы была готова не предавать огласке информацию о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

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