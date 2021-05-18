Глава Минэнерго Украины призвал к запрету импорта электроэнергии из Беларуси 18.05.2021, 15:49

Этот импорт противоречит стратегическим целям Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился с письмом к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Соответствующую информацию unian.net сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что министр обратился к регулятору с такой просьбой на основании Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

«Это (импорт - прим.) противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», - цитирует пресс-служба письмо главы Минэнерго.

По информации пресс-службы, ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.

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