Движемся в ритме победы
- 18.05.2021, 16:03
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Белорусы проводят акции в поддержку «барабанщика перемен».
Telegram-канал «Менскразам!» опубликовал видео акции солидарности с Алексеем Санчуком, который играл на барабанах на маршах в Беларуси.
«Движемся в ритме победы. Наши сердца бьются в такт. Квартал литераторов поддерживает Алексея Санчука. Ритм — это то, что подталкивает к движению», — пишет Telegram-канал.
13 мая Алексея Санчука несправедливо осудили на шесть лет колонии усиленного режима.
На воле у него жена и восьмилетняя дочь.
Адрес: Санчук Алексей Игоревич. г. Минск, ул. Володарского, д.2, СИЗО-1, 220030.