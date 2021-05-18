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Движемся в ритме победы

  • 18.05.2021, 16:03
  • 2,106
Движемся в ритме победы
архивное фото

Белорусы проводят акции в поддержку «барабанщика перемен».

Telegram-канал «Менскразам!» опубликовал видео акции солидарности с Алексеем Санчуком, который играл на барабанах на маршах в Беларуси.

«Движемся в ритме победы. Наши сердца бьются в такт. Квартал литераторов поддерживает Алексея Санчука. Ритм — это то, что подталкивает к движению», — пишет Telegram-канал.

13 мая Алексея Санчука несправедливо осудили на шесть лет колонии усиленного режима.

На воле у него жена и восьмилетняя дочь.

Адрес: Санчук Алексей Игоревич. г. Минск, ул. Володарского, д.2, СИЗО-1, 220030.

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