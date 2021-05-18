Владимир Зеленский: Крым будет свободным! 2 18.05.2021, 16:12

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Видеообращение.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение к Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, пишет «Новое время».

«Сегодня каждый из нас разделяет вместе с вами эту боль, а значит сегодня крымских татар в Украине становится как минимум 40 миллионов. И как одна страна и одна семья мы говорим сегодня не «они», а «мы». Мы не забудем, как нас выгнали из собственного дома и везли несколько недель за тысячи километров от него, как мы смогли вернуться лишь через 45 лет, как мы не узнали родной дом, где были стерты исторические названия и памятники», - заявил президент в своем видеообращении.

Зеленский также подчеркнул, что «мы не простим, что 70 лет спустя мы были вынуждены вновь покинуть свой дом из-за российской аннексии», а тех, кто остался преследуют и лишают свободы оккупационные власти.

Президент процитировал начало гимна крымскотатарского народа: «Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій» и заявил, что через 77 лет после депортации крымских татар и семь лет после аннексии Крыма «мы знаем точно: раны не зажили», поскольку «время не лечит» и «слова не помогают».

Он напомнил, что в память о мужестве крымчан, поддержавших единство Украины на митинге в Симферополе 26 февраля 2014 года основан День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Зеленский заявил, что подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции полуострова, среди которых стратегия развития крымскотатарского языка до 2032 года.

Кроме того, президент напомнил о Крымской платформе, созданной для защиты прав крымчан Украиной и международным сообществом, первый саммит которой состоится 23 августа.

Зеленский отметил, что в утвержденной Стратегии деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова главным приоритетом является восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

«И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект О коренных народах (Украины - ред.). Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар», - сообщил президент.

Зеленский также сказал в своем видеообращении, что украинцы должны научиться у крымских татар веры в то, что Крым вернется в Украину.

«Вечная память всем жертвам геноцида крымскотатарского народа! Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды украинцы вместе с крымскими татарами сегодня говорят: Крым будет свободным! Къырым сербест оладжакъ!», - закончил Зеленский свое видеообращение.

18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Формальной причиной депортации крымских татар, которая началась в этот день в 1944 году, стало то, что целый народ крымских татар признали «предателями родины» - советская власть обвинила их в якобы массовом сотрудничестве с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

С 18 по 20 мая 1944 года советская власть депортировала более 183 тысяч крымских татар, до 1947 года число депортированных возросло до 238 тысяч, 110 тысяч или 46% из них во время депортации или в первые годы после нее умерли от голода и болезней.

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