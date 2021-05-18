В Калининградской области перехватили партию белорусских сигарет 3 18.05.2021, 16:30

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Российские таможенники изъяли 151 тысячу пачек.

В России сотрудники Калининградской таможни обнаружили партию сигарет на грузовом складе в поселке Храброво. Сигареты марок CREDO, DOVE, NZ и Minsk capital MS не имели российских акцизных марок, знака обращения на территории ЕАЭС и маркировки средствами идентификации, сообщает Калининградская областная таможня.

Из размещенной на упакове информации следовало, что сигареты произведены в Беларуси. Всего было изъято почти 151 тысяча пачек.

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