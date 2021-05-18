Задержаны директора hoster.by и av.by 1 18.05.2021, 17:12

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Силовики пришли в офисы с обыском.

Техническая служба белорусского хостинг-провайдера hoster.by работает в штатном режиме, говорится в сообщении компании, в офис которой утром 18 мая явились силовики, как структуре, связанной с порталом tut.by, сообщает сайт naviny.online.

hoster.by является крупнейшим в Беларуси хостинг-провайдером, а также регистратором доменов и отвечает за стабильную работу всей национальной доменной зоны (технический администратор доменов .BY и .БЕЛ).

«Дорогие клиенты и партнеры, по не зависящим от нас причинам мы не можем сейчас оперативно реагировать на ваши обращения. Хотим заверить в одном: техническая служба hoster.by работает в штатном режиме. И помните, мы держим ваши сайты. Несмотря ни на что», — подчеркивается в сообщении компании.

В свою очередь tut.by сообщает, что после 15.00 сотрудников компании hoster.by стали выпускать из кабинетов в их офисе, где они сидели под присмотром силовиков. Директора компании Сергея Повалишева увезли. Его статус неизвестен. Также задержан директор крупнейшего автомобильного сайта Беларуси av.by Дмитрий Геранин

ООО «Надежные программы» (hoster.by) — крупнейший белорусский провайдер облачных решений и хостинга, который обслуживает более 60% всех белорусских сайтов. Технический администратор доменов .BY и .БЕЛ, аккредитованный регистратор международных доменов. Является подразделением центра электронного бизнеса tut.by.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Помимо редакции портала tut.by, его руководства и сотрудников, силовики также пришли с обысками в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by. Также задержан директор крупнейшего автомобильного сайта Беларуси av.by Дмитрий Геранин

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