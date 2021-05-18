ЦАХАЛ разбомбил ракетные позиции ХАМАСа в Газе 18.05.2021, 17:19

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В том числе самолеты атаковали пусковую шахту в лагере беженцев.

18 мая в середине дня израильские ВВС нанесли удар по ракетным позициям террористической организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает «Детали».

В том числе самолеты атаковали пусковую шахту в лагере беженцев Аль-Моази в центральной части сектора, еще две ракетные установки в северной и южной частях Газы и после этого – позицию для запуска ракет на севере Газы, откуда в 14:30 была обстреляна Беэр-Шева.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в секторе Газа.

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