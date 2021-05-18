СБУ раскрыла схему контрабанды топлива из Беларуси и России на $3,65 миллионов 18.05.2021, 17:27

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Фото: СБУ

По предварительным данным, поставки велись в 2020-21 годах.

Служба безопасности Украины выявила схему нелегальных поставок топлива из Беларуси и России на сумму около 3,65 миллионов долларов.

Оперативники установили, что продукция поставлялась в адрес ряда коммерческих структур без уплаты таможенных пошлин и акцизов. Избежания налогов, по версии СБУ, коммерсанты добивались с помощью занижения по документам содержания метилового спирта в продукции, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, поставки велись в 2020-21 годах на сумму около 3,65 миллионов долларов

Получавшие продукцию структуры непосредственно переработкой не занимались, не находились по адресам регистрации, а учредителем, директором и бухгалтером выступало одно и то же лицо. Организаторы схемы перерабатывали импортируемый товар на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем топливо продавалось за наличные без оформления бухгалтерских документов.

В ходе обысков в Киевской, Черниговской и Луганской областях изъяты печати 300 фиктивных фирм, наличные, оборудование для переработки, метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

В пресс-службе СБУ уточнили, что один из обысков проводился в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко. Там были обнаружены документация и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме компаний, компьютерная техника и неучтенные средства.

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